Выход украиноязычной кулинарной книги по вселенной «Ведьмака» перенесли на ноябрь 2023 года

Издательство MAL’OPUS, занимающееся изданием официальной кулинарной книги по вселенной «Ведьмака», сообщило печальные новости – выход книги переносится на ноябрь 2023 года.

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Во время анонса книги рецептов издательство ориентировалось на дату выхода оригинального издания – на английском языке эта книга должна была появиться 27 июня 2023 года. Украиноязычную версию планировалось выпустить одновременно с мировым релизом. Но недавно мировой релиз кулинарной книги был перенесен, и теперь книга выйдет только 21 ноября 2023 года.

«Соответственно перенести выход вынуждены и мы, потому что не имеем права выпустить ее в Украине раньше», — говорится в сообщении издательства.

Следует отметить, что это не первый перенос даты выхода кулинарной книги по вселенной «Ведьмака». Ее анонсировали в начале 2022 года и сначала планировали выпустить осенью 2022 года, но в итоге перенесли на 2023 год. Теперь ее выход снова отложили. При этом издательство MAL’OPUS не может гарантировать, что это последний перенос, и обещает следить за ситуацией.

«Нам очень досадно, поскольку о переносе правообладатель нас не предупредил, и мы узнали об этом со страницы товара в американских магазинах. Но мы используем это время, чтобы лучше поработать над книгой и придумать хорошие бонусы для всех, кто ее предзаказал и поддержал нас этим», ─ сообщает издательство.

Все предварительные заказы остаются действительными до фактического выхода кулинарной книги. Однако заказчики, которые оформили предзаказ, надеясь на выход книги летом, могут отказаться от покупки и вернуть средства. Для этого необходимо написать письмо с темой «Возвращение Ведьмака» на адрес электронной почты [email protected], а в тексте указать фамилию и номер заказа (письмо-подтверждение может лежать в спаме).