Українське видання офіційної кулінарної книги за всесвітом «Відьмака» — MAL’OPUS вже відкрило передзамовлення

Офіційна кулінарна книга за «Відьмаком» вийде повністю українською мовою — її виданням займається видавництво MAL’OPUS, яке вже відкрило попередні замовлення на своєму сайті за акційною ціною 720₴ (тимчасово дії знижка 10% від звичайної ціни 800₴). Вихід заплановано на липень.

Оновлено [16:13]. Спочатку ми написали, що оригінальна англомовна версія книги вийшла восени 2022 року, але насправді її вихід відклали на осінь 2023 року. Просимо вибачення за неточність.

Оригінальну англомовну версію кулінарної книги (повна назва — The Witcher Official Cookbook: Provisions, Fare, and Culinary Tales from Travels Across the Continent) анонсували на початку 2022 року та спочатку планували випустити восени 2022 року, але зрештою перенесли на 2023 рік. На Amazon книга у твердій обкладинці зараз коштує близько $30 (теж передзамовлення, а датою початку продажів вказано 11 листопада 2023 року). Її створили Аніта Сарна та Кароліна Крупецька, авторки кулінарних блогів Nerds’ Kitchen та Witcher Kitchen.

🐺 Стомилися після довгих пригод, кропіткого полювання на чудовиськ чи чергової сільської драми? Завітайте до найближчої корчми, замовте елю чи пива, а головне — місцевих наїдків! Якщо зупинилися в Білому саду, обов'язково скуштуйте смажену кров'янку з яйцями або мельників… pic.twitter.com/rKQl2DIdQ5 — видавництво MAL'OPUS 🍖 (@malopus_comics) April 26, 2023

Розміри українського видання гастрономічного путівника Континентом не відрізняються від оригіналу та становлять 210х260х10 мм, кількість сторінок — 256. Загалом у книзі є 80 рецептів, натхнених як фентезійною новелою Анджея Сапковського, так і відомою серією відеоігор «Відьмак» — “від ситних страв і міцних напоїв з корчми й до розкішних бенкетів для застілля з друзями”. Книга містить не лише покрокові інструкції, а й багацько кулінарних оповідок, тож допоможе приготувати такі страви, що їм «позаздрять навіть кухарі княжни Анни Генрієтти».

«Зігрійтеся мискою ароматного рагу або соковитими запеченими фруктами з дерев Білого Саду. Завершіть свою непросту подорож у Велені ситною сільською трапезою у місцевій корчмі. Насолоджуйтеся ароматними закусками, прогулюючись ринками Оксенфурту. Спробуйте страви з ближніх та далеких країн у портовому Новіграді. Пообідайте свіжовиловленою рибою і запийте глінтвейном на островах Скеллізі. Насолоджуйтеся вишуканими стравами у сонячних Туссенті та Боклері. Або вирушайте в Каер-Морген, щоб вивідати кулінарні секрети оселі відьмаків» з офіційного опису книги

Авжеж плануємо зробити рецензію як тільки з’явиться книга, тож не перемикайтеся та слідкуйте за оновленням матеріалів на сайті.

Наразі CD Pojekt Red працює над рімейком першого «Відьмака» (Canis Majoris), який створюють з нуля на Unreal Engine 5, та ще щонайменше чотирма новими іграми у всесвіті «Відьмака».