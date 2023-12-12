Вымогатели взломали Insomniac Games, слили скриншоты Marvel’s Wolverine и устроили аукцион с ценой от 50 биткойнов

Студия Insomniac Games стала жертвой вымогателей, взломавших ее системы и похитивших конфиденциальные данные. Оператор программы-вымогателя Rhysida опубликовал небольшую порцию информации в качестве подтверждения успешности взлома.

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Insomniac Games наиболее известна своими двумя отмеченными наградами играми Spider-Man. В настоящее время компания разрабатывает игру по мотивам Marvel’s Wolverine. Судя по всему, при взломе систем студии вымогатели смогли получить доступ к некоторым материалам игры Marvel’s Wolverine. Они опубликовали аннотированный скриншот из игры вместе с изображениями, которые, похоже, относятся к другим персонажам Marvel и которые могут быть представлены в игре.

Кроме того, в набор доказательств взлома также включены сканы паспортов, которые, судя по всему, принадлежат сотрудникам Insomniac Games, в том числе как минимум одному бывшему сотруднику, который сейчас работает в Disney. Еще один личный документ, судя по всему, принадлежит актеру озвучивания Юрию Ловенталю, который озвучивал Питера Паркера в последней версии игры. Другие документы, представленные в качестве доказательства взлома, включают внутренние электронные письма и подписанные конфиденциальные документы.

Группа вымогателей Rhysida заявляет, что у Insomniac Games есть 7 дней до публикации полного комплекта. При этом злоумышленники запустили аукцион с целью продать эксклюзивные данные Insomniac Games. Стартовая цена лота составляет 50 биткойнов, или немногим более $2 млн. Воры заявляют, что продажа состоится только в одни руки. Иными словами, Insomniac Games придется принять участие в аукционе и заплатить выкуп, чтобы не допустить утечки данных.

Источник: cyberdaily