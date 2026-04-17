Marvel's Wolverine получила дату выхода, а уже весной Insomniac обещает новые детали

«Marvel’s Wolverine» выходит на PS5 15 сентября 2026 года, и Insomniac Games наконец-то готова говорить больше. Студия обнародовала короткое сообщение в X:
«Больше новостей поступят позже этой весной! Добавляйте в вишлист сейчас!»
— без лишних слов, но с четким сигналом, что ожидание подходит к концу.
Дату релиза Insomniac объявила ранее в этом году — и уже тогда обещала новые подробности весной 2026-го. Игра выходит эксклюзивно на PlayStation 5.
«Marvel’s Wolverine» рассказывает о Логане в исполнении Лиама МакИнтайра — мутанте которому сотни лет, и который расследует собственное прошлое. Боевая система не смягчает характер персонажа: Росомаха отрубает конечности и оставляет после себя настоящую резню. Среди подтвержденных персонажей — Мистик и Омега Ред, а локации охватывают улицы Токио и леса Канады.
На сентябрьском State of Play 2025 Insomniac показала первые кадры геймплея — темная атмосфера, жесткие бои и мутантская эстетика, далекая от дружественного супергеройского экшена. Старший менеджер сообщества студии Аарон Джейсон Эспиноза тогда уточнил, что часть «коллег по деятельности» будет сражаться на стороне Логана, тогда как другие — в частности фракция Риверы — будут постоянно преследовать героя.
Insomniac Games подходит к релизу после резонансного инцидента 2023 года — тогда хакеры взломали серверы студии и слили скриншоты «Marvel’s Wolverine» вместе с личными данными сотрудников, требуя от 50 биткоинов. Несмотря на это, разработка продолжалась — и игра выходит в сентябре, за два месяца до GTA 6.
Источник: PlayStation Universe
