Новости Новости 15.05.2024 в 12:58 comment views icon
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Винницкие разработчики создали автономный рой FPV, который уничтожает цели без участия операторов

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Одна из команд винницких разработчиков FPV создала плату автономного полета и специальное приложение.

Это позволило одновременно поднять в небо пять дронов. Рой полностью автономный и после взлета может уничтожать цели без участия операторов, рассказывает местное издание «20 минут».

Перед разработчиками Андреем Турко и Иваном Олишевским стояла проблема: получить дрон тому или иному подразделению сейчас куда проще, чем научиться умело им управлять. Из-за этого многие БПЛА не выполняют своих задач, разбиваясь или теряясь на пути к цели.

Специально под эту задачу разработчики создали плату автономного полета и мобильное приложение. Упомянутая плата дополнительно устанавливается на FPV, а через приложение дрон получает команды, которые должен выполнять.

«Но главное здесь то, что с помощью нашей платы и приложения можно отправлять на задание много дронов одновременно. Речь идет о рое дронов. На полигоне мы одновременно подняли в воздух пять дронов. Все они имели свои задачи, прописанные в приложении. С помощью нейросети наши дроны знают друг о друге все, поэтому могут общаться между собой и передавать информацию», — подчеркнул разработчик Иван Олишевский.

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Мобильное приложение роя FPV

  • В приложении можно выбирать количество дронов, которые полетят выполнять задания.
  • Перед отправкой каждому из них прописывается миссия. Для этого на электронной карте прокладывается подробный маршрут: полет к цели и обратный путь.
  • При необходимости указываются точки сброса боеприпасов.

Для роя FPV можно будет выбрать:

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  • последовательность, по которой будут лететь дроны;
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«Человеку нужно вмешиваться в процесс только тогда, когда он хочет в реальном времени изменить маршрут или другие детали полета. Во всем остальном — дроны автономны. Это означает, что для полета дронам не нужна связь, только защищенный GPS», — говорит Иван.

Винницкие разработчики создали автономный рой FPV, который уничтожает цели без участия операторов

Девелоперы уже получили заказ на пять FPV-дронов для одного из подразделений и в ближайшее время их отправят на передовую.


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