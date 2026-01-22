Виноваты художники: Epic опровергла мнение Гора Вербински об Unreal Engine как причине ухудшения CGI в фильмах

Естественно, Epic Games не понравилась критика режиссером «Пиратов Карибского моря» Unreal Engine. По мнению компании, инструмент лучший в мире, а в недостатках графических эффектов виноваты люди.

Напомним, Гор Вербински назвал причиной ухудшения CGI в фильмах применение Unreal Engine вместо Maya. По мнению режиссера, который, судя по его лентам, неплохо разбирается в компьютерных спецэффектах, это привело к «геймификации» графики и общему недоверию к CGI. Впрочем, Вербински также упомянул и ошибки художников, которые делают эффекты нереалистичными.

Epic Games отреагировала на заявление Вербински. В электронном письме к PC Gamer (распространивший декабрьское высказывание режиссера), Патрик Тубах, руководитель отдела визуальных эффектов компании, отметил:

«Было бы неточно, если бы кто-то в отрасли утверждал, что один инструмент виноват в некоторых ошибочно воспринимаемых проблемах с состоянием визуальных эффектов и компьютерной графики. Это правда, что компьютерной графикой занимается гораздо больше людей, чем когда-либо прежде, и с таким масштабом приходит череда успехов и неудач, но эстетика и мастерство исходят от художников, а не от программного обеспечения».

До того, как присоединиться к Epic Games в должности супервайзера по визуальным эффектам в 2022 году, Тубах работал на этой должности в Industrial Light & Magic. Он участвовал в создании таких фильмов, как «Трансформеры» и «Звездный путь: Возмездие». Интересно, что он также работал цифровым композитором и художником в начальной трилогии «Пираты Карибского моря», которую снял Вербински.

«Unreal Engine в основном используется для предварительной визуализации, виртуального производства, а в некоторых случаях и для финальных пикселей. Могу гарантировать, что художники, которые работали над большими блокбастерами с визуальными эффектами, как «Пираты Карибского моря», 10-15 лет назад могли только мечтать о таком мощном инструменте, как Unreal Engine, который бы помог им выполнить работу. Я знаю, я был одним из них!», — сказал Тубах.

Трудно определить, кто прав в этом диалоге. Режиссер, фактически, признал обе причины, в то время как Патрик Тубах, при всем уважении к нему как художнику, сейчас представляет производителя Unreal Engine и вряд ли стал бы критиковать движок. К тому же навыки работы людей с одним инструментом иногда трудно реализовать с другим программным пакетом — не случилось ли в кино нечто подобное?