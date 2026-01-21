Unreal Engine: режиссер трех первых фильмов "Пираты Карибского моря" назвал причину ухудшения эффектов в кино

Оказывается, Unreal Engine допёк не только геймеров. Гор Вербински, режиссер оригинальной трилогии «Пираты Карибского моря» и оскароносного «Ранго», не в восторге от его применения в кино.

Как отмечает PC Gamer, сейчас киноманы, кажется, гораздо меньше впечатлены компьютерной графикой в фильмах. Существует общее неприятие чрезмерного использования CGI в пользу физических эффектов, а зрители жалуются, что новейшие эффекты менее убедительны и кажутся более фальшивыми, чем раньше — даже в фильмах с самым большим бюджетом. Издание напоминает, как люди были в восторге от эффектов в «Терминаторе 2», «Парке Юрского периода», «Звездном десанте» и серии «Пираты Карибского моря».

В интервью изданный «But Why Tho?» Гора Вербински спросили, почему визуальные эффекты в фильмах выглядят хуже, чем раньше. Движок Epic Games оказался той причиной, которую он назвал сразу.

«Я думаю, что самый простой ответ заключается в том, что вы видели, как игровой движок Unreal входит в мир визуальных эффектов. Когда-то был раскол, поскольку Unreal Engine был очень хорош в видеоиграх, но потом люди начали думать, что, возможно, фильмы также могут использовать Unreal для завершенных визуальных эффектов. Итак, в мире кино появилась некая игровая эстетика», — ответил режиссер.

Но компьютерная графика — не единственная причина ухудшения эффектов. Кроме движка есть также те люди, которые ее делают, и здесь тоже не всё хорошо.

«Я считаю, что появление Unreal Engine и его замена Maya в качестве основного инструмента — это самый большой шаг назад. И есть еще кое-что, ошибка, которую, на мой взгляд, люди постоянно совершают в визуальных эффектах. Можно создать очень реалистичный вертолет. Но если он летит неправильно, ваш мозг знает, что это ненастоящий вертолет. Он должен оправдывать каждый поворот, он должен двигаться правильно. Это все еще анимация, иногда это не просто освещение и фотография, иногда это движение», — добавил Вербински.

Кроме этой темы, режиссер рассказал о своем последнем фильме «Удачи, развлекайся, не умри» (Good Luck Have Fun Don’t Die) и собственные взгляды на искусственный интеллект. Новая работа Вербински не такая высокобюджетная, как предыдущие его ленты («Я думаю, что весь этот фильм стоил столько же, сколько щупальца Дэвида Джонса»), но имеет достаточно запутанный и загадочный сюжет.