Не эмейзинг: Samsung Galaxy S26 Ultra "уничтожил" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench

Samsung Galaxy S26 Ultra превзошел iPhone 17 Pro Max в бенчмарке Geekbench 6.


В тесте использовался Galaxy S26 Ultra с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Результаты пока представляют максимум производительности этого чипа. Это указывает на проведение Samsung ряда оптимизаций.

Из результатов видно, что S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max по показателям производительности как в одноядерном, так и в многоядерном режиме. К тому же Samsung планирует улучшить работу камер в новой линейке благодаря алгоритму шумоподавления для обеспечения четких изображений в большом разрешении.


Ожидается, что Galaxy S26 Ultra поступит в продажу с несколькими вариантами цветов, среди которых Cobalt VioletBlack Shadow, White Shadow и Galactic Blue. Корпус смартфона будет иметь закругленные края, тройной блок камер, порт USB-C, стилус S Pen и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. 

Инсайдеры утверждают, что Samsung Galaxy S26 Ultra не будет иметь встроенных магнитов Qi2, что предоставляло бы доступ к ряду аксессуаров MagSafe. Однако среди уникальных фишек, серия получит технологию Flex Magic Pixel OLED Flex Magic Pixel, что будет обеспечивать работу так называемого дисплея конфиденциальности. Эта технология использует ИИ для уменьшения углов обзора без изменения яркости экрана, обеспечивая прямой обзор. Это предотвратит слежку за действиями, связанными с вашим смартфоном, под боковыми углами. 

Сама конфигурация Galaxy S26 Ultra будет выглядеть так:

  • Фронтальная камера IMX874 на 12 Мп
  • Камера ISOCELL 3LD S5K3LD на 12 Мп с трехкратным телеобъективом
  • Основная камера ISOCELL HP2 на 200 Мп, вероятно с f/1.5
  • Сверхширокоугольная камера ISOCELL JN3 или Sony IMX564 на 50 Мп
  • Перископическая камера IMX854 на 50 Мп с 5-кратным увеличением и предположительно с f/2.9

Мы писали, что менее чем за три недели до официальной презентации серии Samsung Galaxy S26 компания переходит в наиболее активную фазу маркетинга. Новая утечка линейки Samsung Galaxy S26 утверждает, что основная камера на 200 Мп получит более широкую диафрагму для лучших фото в условиях низкого освещения.

Источник: wccftech; Geekbench

