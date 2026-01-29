Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом

Как и ожидалось, Realme представила свой первый смартфон с батареей емкостью более 10 тыс. мА-ч. Модель Realme P4 Power оснащена аккумулятором емкостью 10001 мА-ч. Компания обещает рекордную автономность и длительный ресурс, и это происходит менее чем через год после демонстрации прототипа с батареей на 10000 мА-ч.





В смартфоне используется кремний-углеродная батарея нового поколения. Она рассчитана на 1650 циклов зарядки и должна сохранять не менее 80% первоначальной емкости после 8 лет использования. При полном заряде Realme P4 Power способен почти 12 часов непрерывно играть в BGMI, более 32 часов воспроизводить видео YouTube, более 21 часа работать с навигацией или 12 часов записывать 4K-видео. Даже при 5% заряда смартфон обеспечивает до 4 часов голосовых звонков или более 1 часа навигации.

Именно такая автономность, по оценке Realme, позволяет реже заряжать устройство. Компания подсчитала, что за четыре года средний пользователь выполнит на 392 цикла зарядки меньше, чем с типичным смартфоном. Кроме того, новая Si-C батарея выдерживает на 150-200 циклов больше, чем обычные аккумуляторы.





Realme P4 Power поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Аккумулятор заряжается до 50% за 36 минут. Для зарядок SuperVOOC доступны все 80 Вт, тогда как USB PD PPS ограничен 55 Вт. Есть и реверсивная зарядка мощностью 27 Вт — смартфон может зарядить iPhone 16 Pro (3582 мА-ч) до 50% за 27 минут.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Что интересно, при такой батарее толщина корпуса составляет 9,08 мм, а вес — 219 г. Для сравнения, Realme P4x с батареей на 7000 мА-ч весит лишь на 11 г меньше. Производитель позаботился о защите смартфон. Устройство выдерживает работу при температурах от -30°C до 56°C, устойчиво к сжатию, прошло дроп-тесты с высоты 1 м и имеет защиту IP66, IP68 и IP69. Смартфон тестировали на глубине 2 м, а также в горячей воде с температурой 85°C и холодной 0°C.

Realme P4 Power получил экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2800х1280 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. В новинке используется четырехсторонне закругленная панель с яркостью до 6500 нит. Устройство несет на борту процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище UFS 3.1 емкостью 128 ГБ или 256 ГБ. Слот для карты памяти отсутствует. Системы охлаждения включает испарительную камеру площадью 4613 мм² и графитовую пластину площадью 13743 мм².

На задней панели расположилась двойная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль Sony IMX882 с OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 112°. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

Смартфон выходит с Android 16 и фирменной оболочкой Realme UI 7.0. Производитель обещает 3 года обновлений ОС плюс 1 дополнительный год патчей безопасности. Это выглядит скромно на фоне заявленного ресурса батареи.

Realme P4 Power доступен в цветах Flash Orange и Power Silver с двухсекционной задней панелью: нижняя матовая скрывает батарею, верхняя прозрачная позволяет увидеть NFC-катушку. Цена стартует с отметки около €260.





Источник: gsmarena