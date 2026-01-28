Первый тизер Samsung Galaxy S26 рассказывает о приватности

Новости Софт 28.01.2026 comment views icon

Samsung начала тизерить серию Galaxy S26 с новой функцией — Privacy Display. Она должна защищать содержимое экрана от посторонних взглядов в публичных местах. Компания опубликовала серию коротких видео, где показала, как дисплей смартфона скрывает информацию для людей, смотрящих на него под углом.


Каждый, кто пользовался смартфоном в транспорте, кафе или очереди, сталкивался с ситуацией, когда на экране появляются данные, которые не хочется показывать другим. Именно поэтому защитные пленки с эффектом приватности стали популярными: они затемняют изображение для посторонних, оставляя его читабельным только для владельца. В Galaxy S26 Ultra Samsung, похоже, решила пойти дальше и встроить этот механизм непосредственно в дисплей.

В первом тизере Samsung заявила, что «вскоре представит новый уровень приватности, который будет защищать ваш смартфон от подглядывания через плечо, где бы вы ни были», добавив, что функция «очень скоро появится на Galaxy». Название Privacy Display компания прямо не озвучивает, но именно такое название заметили на официальном скриншоте, который Samsung распространила ранее в этом месяце.


В видео видно, как содержимое экрана исчезает или становится нечетким при просмотре под углом, сохраняя нормальную читабельность только для пользователя, который смотрит прямо на дисплей.

Ключевая особенность новой технологии — гибкие настройки. Samsung отмечает, что это не режим «включил и все спрятал». Пользователь сможет защищать отдельные элементы интерфейса: оповещения, конкретные приложения или действия, связанные с конфиденциальной информацией, например ввод пароля.

Samsung объясняет новые возможности приватности следующим образом:

«Не всем нужен одинаковый уровень приватности. Этот новый слой дает вам выбор — решать, что подходит именно вам. Вы можете настроить защиту для отдельных приложений или при вводе данных доступа к более приватным частям смартфона. Благодаря нескольким уровням настройки видимости вы ограничиваете то, что видят другие, в зависимости от нужного уровня защиты.

Вы также можете защищать отдельные элементы взаимодействия, например всплывающие уведомления. Это индивидуальный подход, который можно точно настроить или полностью отключить, а не универсальное решение для всего.

Мы потратили более пяти лет на разработку, тестирование и совершенствование. Мы изучали, как люди пользуются смартфонами, что они считают частным и какой должна быть безопасность в повседневной жизни. Результатом стало сочетание аппаратных и программных решений, точно настроенных для защиты без лишних неудобств».

По слухам, Privacy Display будет доступен только в Galaxy S26 Ultra, а базовая и Plus-версии серии могут остаться без этой функции.

Ожидается, что линейку Galaxy S26 представят в конце февраля.

Источник: 9to5google

