Вышел украинский трейлер триллера «Экзорцизм» с Расселом Кроу

Студии Miramax и Outerbanks Entertainment сняли фильм «Экзорцизм». Это смесь триллера и фильма ужасов, имеющая определенную наследственность относительно фильма «Экзорцист». Новую картину снял режиссер, который является сыном актера, сыгравшего роль священника в культовом фильме 1973 года.

Актер Энтони Миллер (Рассел Кроу) снимается в фильме ужасов, где должен сыграть священника, одержимого дьяволом. После периода, когда плохие привычки мешали нормально работать, он дорожит возможностью сниматься и пытается погрузиться в роль. Однако съемочный процесс слишком увлекает актера и со временем в его поведении становятся заметны изменения ─ как будто сам дьявол или какие-то другие сверхъестественные силы завладели его разумом. Больше всего это беспокоит его дочь Ли. То, что начинает происходить вокруг Энтони, превратит его жизнь в сплошной ужас. Вот только в отличие от фильма, это нельзя выключить или перемотать. Сможет ли он устоять перед соблазном? Поддастся ли он ему? Выбор очень сложный, когда на кону больше, чем просто карьера.

Фильм «Экзорцизм» снял режиссер Джошуа Джон Миллер. Сценарий написали М. А. Фортин и Джошуа Джон Миллер. Главные роли исполнили актеры Рассел Кроу («Гладиатор», «Тор: Любовь и гром»), Сэм Уортингтон (серия фильмов «Аватар»), Райан Симпкинс (серия фильмов «Улица страха»), Хлоя Бейли (сериал «Рой»), Адам Голдберг (сериал «Праведница», «Его собачье дело»), Дэвид Хайд Пирс («Хеллбой») и другие.

Фильм ужасов «Экзорцизм» выйдет в прокат в кинотеатрах Украины с 20 июня 2024 года. Его продолжительность составляет 120 минут.