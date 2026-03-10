ИИ-экзорцизм: ChatGPT разоблачает колдунов и сатанистов для британской полиции

Британские органы по защите уязвимых лиц сообщают об устойчивом росте количества сообщений об организованном ритуальном насилии, причем пострадавшие все чаще называют ИИ причиной, по которой они решились обратиться за помощью.





Британская полиция определила неожиданный фактор роста сообщений об организованном ритуальном насилии: ChatGPT. Пострадавшие обращаются к чат-боту с искусственным интеллектом, чтобы обработать травматический опыт, и эксперты говорят, что это приводит к тому, что больше людей сообщают о преступлениях, связанных с с сатанизмом, колдовством и духовным насилием. Группы поддержки сообщают о постоянном росте количества звонков в течение последних 18 месяцев, причем многие связывают решение обратиться за помощью именно с этим инструментом ИИ.

Национальная ассоциация людей, подвергшихся насилию в детстве, сообщает, что люди звонят на их линию поддержки и упоминают, что ChatGPT направил их в эту организацию. Эти преступления, классифицированные как «колдовство, одержимость духами и духовное насилие«, обычно включают сексуальное насилие, жестокость и пренебрежение, соединенные с ритуальными элементами, призванными контролировать жертв. Среди исполнителей — от насильственных семей до организованных сетей и педофильских группировок.

Национальный совет руководителей полиции уже создал специализированную рабочую группу и разворачивает обучение для полицейских подразделений по всей стране. Эти действия происходят после исследовательского обзора, который предполагает, что имеющиеся приговоры — лишь верхушка айсберга. Генеральный директор Napac Габриэль Шоу заявила, что благотворительная организация наблюдает стабильный рост сообщений о ритуальном насилии в течение последних 18 месяцев, что отличается от привычной картины. Обычно количество звонков растет вокруг дат со сверхъестественным символическим значением. Но сейчас ситуация другая.





«За последние шесть месяцев или год мы получаем обращения на линию поддержки Napac от людей, которые говорят: «Меня направил к вам ChatGPT.» Люди используют инструмент ИИ для своеобразной терапии и самоисследования, и любой путь к профессиональной помощи имеет значение», — сказала Шоу.

Сатанизм довольно часто упоминается в таких разговорах. С 1982 года только в 14 уголовных делах официально было признано наличие ритуальных практик в случаях сексуального насилия. Клинический психолог доктор Элли Хенсон в прошлом году провела обзор этой проблемы и пришла к выводу, что эти приговоры отражают лишь долю реальных случаев. К тому же, именно ритуальные элементы часто затрудняют привлечение к ответственности. Поскольку детали могут звучать «фантастически», система исторически отвергала подобные сообщения.

Жертвы вырастают в том, что доктор Хенсон назвала «режимами жестокости», но правда теряется между общественным скептицизмом и теориями заговора. Насилие происходит внутри белых британских семей, иногда привилегированных, причем пострадавшие называют среди обидчиков бабушек и тёток. В прошлом году членов педофильской группировки в Шотландии, которые выдавали себя за ведьм и волшебников, приговорили к заключению — это стал редкий случай приговора. Но эксперты говорят, что подобные дела остаются скорее исключением.

NPCC, Napac и Hydrant Programme в этом месяце опубликовали официальный брифинг для специалистов по случаям колдовства, одержимости духами и духовного насилия. Цель — подготовить офицеров к работе с такими делами, когда пострадавшие решаются заявить о себе. Для тех, кто использует ChatGPT как инструмент первичного раскрытия пережитого, Шоу видит основания для оптимизма.

«Если технология помогает людям обратиться к профессиональной помощи, это означает прогресс. Устойчивый рост количества сообщений свидетельствует, что чат-бот находит пострадавших, которые иначе могли бы оставаться молчаливыми», — говорит она.

С внедрением специализированного обучения система наконец начинает адаптироваться к преступлениям, которые она долгое время игнорировала. Для жертв, которые переживают то, что Хэнсон назвала «режимами жестокости», сочетание доступа к ИИ и реформ в полиции может открыть четкий путь к выходу из этой ситуации.

Источник: Digital Trends