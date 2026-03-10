Новости ИИ 10.03.2026 comment views icon

ИИ-экзорцизм: ChatGPT разоблачает колдунов и сатанистов для британской полиции

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

ChatGPT допомагає викривати ритуали чаклунів і сатанистів, — британська поліція

Британские органы по защите уязвимых лиц сообщают об устойчивом росте количества сообщений об организованном ритуальном насилии, причем пострадавшие все чаще называют ИИ причиной, по которой они решились обратиться за помощью.


Британская полиция определила неожиданный фактор роста сообщений об организованном ритуальном насилии: ChatGPT. Пострадавшие обращаются к чат-боту с искусственным интеллектом, чтобы обработать травматический опыт, и эксперты говорят, что это приводит к тому, что больше людей сообщают о преступлениях, связанных с с сатанизмом, колдовством и духовным насилием. Группы поддержки сообщают о постоянном росте количества звонков в течение последних 18 месяцев, причем многие связывают решение обратиться за помощью именно с этим инструментом ИИ.

Национальная ассоциация людей, подвергшихся насилию в детстве, сообщает, что люди звонят на их линию поддержки и упоминают, что ChatGPT направил их в эту организацию. Эти преступления, классифицированные как «колдовство, одержимость духами и духовное насилие«, обычно включают сексуальное насилие, жестокость и пренебрежение, соединенные с ритуальными элементами, призванными контролировать жертв. Среди исполнителей — от насильственных семей до организованных сетей и педофильских группировок.

Национальный совет руководителей полиции уже создал специализированную рабочую группу и разворачивает обучение для полицейских подразделений по всей стране. Эти действия происходят после исследовательского обзора, который предполагает, что имеющиеся приговоры — лишь верхушка айсберга. Генеральный директор Napac Габриэль Шоу заявила, что благотворительная организация наблюдает стабильный рост сообщений о ритуальном насилии в течение последних 18 месяцев, что отличается от привычной картины. Обычно количество звонков растет вокруг дат со сверхъестественным символическим значением. Но сейчас ситуация другая.


«За последние шесть месяцев или год мы получаем обращения на линию поддержки Napac от людей, которые говорят: «Меня направил к вам ChatGPT.» Люди используют инструмент ИИ для своеобразной терапии и самоисследования, и любой путь к профессиональной помощи имеет значение», — сказала Шоу.

Сатанизм довольно часто упоминается в таких разговорах. С 1982 года только в 14 уголовных делах официально было признано наличие ритуальных практик в случаях сексуального насилия. Клинический психолог доктор Элли Хенсон в прошлом году провела обзор этой проблемы и пришла к выводу, что эти приговоры отражают лишь долю реальных случаев. К тому же, именно ритуальные элементы часто затрудняют привлечение к ответственности. Поскольку детали могут звучать «фантастически», система исторически отвергала подобные сообщения.

Жертвы вырастают в том, что доктор Хенсон назвала «режимами жестокости», но правда теряется между общественным скептицизмом и теориями заговора. Насилие происходит внутри белых британских семей, иногда привилегированных, причем пострадавшие называют среди обидчиков бабушек и тёток. В прошлом году членов педофильской группировки в Шотландии, которые выдавали себя за ведьм и волшебников, приговорили к заключению — это стал редкий случай приговора. Но эксперты говорят, что подобные дела остаются скорее исключением.

NPCC, Napac и Hydrant Programme в этом месяце опубликовали официальный брифинг для специалистов по случаям колдовства, одержимости духами и духовного насилия. Цель — подготовить офицеров к работе с такими делами, когда пострадавшие решаются заявить о себе. Для тех, кто использует ChatGPT как инструмент первичного раскрытия пережитого, Шоу видит основания для оптимизма.

«Если технология помогает людям обратиться к профессиональной помощи, это означает прогресс. Устойчивый рост количества сообщений свидетельствует, что чат-бот находит пострадавших, которые иначе могли бы оставаться молчаливыми», — говорит она.

С внедрением специализированного обучения система наконец начинает адаптироваться к преступлениям, которые она долгое время игнорировала. Для жертв, которые переживают то, что Хэнсон назвала «режимами жестокости», сочетание доступа к ИИ и реформ в полиции может открыть четкий путь к выходу из этой ситуации.

Спецпроекты
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

Стартап из Токио предлагает «скрининг призраков» на дому за $1000 — спрос есть, потому что проверенное жилье сдают на 10-20% дороже

Источник: Digital Trends

Популярные новости

arrow left
arrow right
Найдено слово, которое заставляет отвечать ChatGPT лучше
Когда ИИ нужен не везде: новые функции Gemini запускают "бесконечный" поиск на Google TV
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства
Ошибка в коде от ИИ Claude Opus 4.6 стоила DeFi-протоколу Moonwell почти $1,8 млн
Google обновляет дизайн голосового поиска на Android
Пентагон использовал ИИ Claude для захвата президента Венесуэлы
Счастливые ИИ-арестанты: правительство США меняет лица задержанных протестующих
Люди, которые "увлекаются" ИИ, первыми демонстрируют признаки выгорания
Менеджер активов об OpenAI: "Я видел разрушение многих компаний, у этой есть все признаки"
Anthropic добавила новые бесплатные функции в Claude: среди них — работа с приложениями и документами Microsoft Office
В Нью-Йорке закрыли городской чатбот, который стоил $600 000: он советовал нарушать законы
Спустя 60 лет ИИ обнаружил на Луне следы пропавшего советского модуля
Хуже вейпа: созданная ИИ операционная система не смогла запустить Doom и подключиться к интернету
Будет играть за вас: Microsoft хочет создать ИИ-помощника для прохождения игр на Xbox
Lepro и Razer представили настольных голографических ИИ-помощников в человеческом обличье
Google Translate будет предлагать альтернативные варианты перевода
"Мы больше не биткоин-компания": пионер майнинга Bitfarms окончательно перешла в ИИ, ее акции сразу взлетели на 17%
Кризис памяти: эксперты спрогнозировали сроки его завершения
Stargate на минималках: OpenAI отказывается от расширения одного из крупнейших ЦОД
Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить