Вышла рабочая версия джейлбрейка для iOS 14.0-14.3 с поддержкой iPhone 12





Команда Unc0ver выпустила рабочий джейлбрейк, который работает на устройствах с версией iOS от 14 на iOS 14.3. При этом заявлена поддержка всех моделей iPhone, начиная с iPhone 6s и заканчивая iPhone 12.

Пользователь с ником Pwn20wnd опубликовал джейлбрейк Unc0ver 6.0. Отмечается, что это полный джейлбрейк с поддержкой внедрения настроек через Substitute и управления пакетами с помощью Cydia. Это первый джейлбрейк, выпущенный для моделей серии iPhone 12. Ранее этот инструмент ограничивался лишь устройствами iPhone X и более старыми смартфонами Apple. Так как это первая версия джейлбрейка для указанных моделей, в его работе могут проявляться ошибки. Потому в работе мобильных устройств могут проявляться сбои и случайные перезагрузки. С выходом дальнейших обновлений эти проблемы должны быть решены.

Также нужно обратить внимание, что новый джейлбрейк ориентирован на версии мобильной операционной системы iOS 14.0-14.3. Те пользователи, которые уже установили сборку iOS 14.4, не смогут понизить версию до iOS 14.3.

Источник: wccftech