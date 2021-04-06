Выставка E3 2021 Digital пройдёт с 12 по 15 июня с участием Xbox, Nintendo, Konami и других издателей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Организация Entertainment Software Association (ESA) заявила, что выставка E3 2021, запланированная в полностью цифровом формате, будет проходить с 12 по 15 июня. Мероприятие будет полностью бесплатным. Организаторы надеются, что в следующем году удастся провести традиционное шоу в Los Angeles Convention Center.

Виртуальные стримы и анонсы будут доступны онлайн на всех основных видеоплатформах, а также на портале E3 2021 и соответствующее мобильное приложение. Ряд крупных издателей уже подтвердили своё участие в виртуальной выставке E3 2021. Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games и Koch Media покажут свои грядущие игры. Ряд других издателей, таких как Sony, Square Enix, Electronic Arts и Activision Blizzard, вероятно устроят свои отдельные мероприятия.

Также стало известно, что с 7 по 11 июня пройдут предварительные мероприятии эксклюзивные для прессы – Pre-E3 Media Days. Так что ещё до фактического открытия E3 2021 уже начнут появляться первые новости о грядущих играх.

Источник: wccftech