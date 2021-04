Организаторы E3 2021 подтвердили, что цифровое мероприятие будет «бесплатным для всех участников»

После пропуска 2020 года по вполне очевидным причинам, организаторы планируют провести выставку E3 в текущем году. Мероприятие должно пройти в июне в полностью цифровом формате.

Из-за отсутствия подробностей о том, чего ожидать, и множества слухов об участии представителей игровой отрасли, появилась неоднозначная публикация. В ней утверждалось, что некоторые элементы мероприятия не будут общедоступными, а будут предлагаться на условиях платной демонстрации посредством GeForce Now.

E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx

— E3 (@E3) April 1, 2021