Организаторы E3 2021 подтвердили, что цифровое мероприятие будет «бесплатным для всех участников»

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После пропуска 2020 года по вполне очевидным причинам, организаторы планируют провести выставку E3 в текущем году. Мероприятие должно пройти в июне в полностью цифровом формате.

Из-за отсутствия подробностей о том, чего ожидать, и множества слухов об участии представителей игровой отрасли, появилась неоднозначная публикация. В ней утверждалось, что некоторые элементы мероприятия не будут общедоступными, а будут предлагаться на условиях платной демонстрации посредством GeForce Now.

E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx — E3 (@E3) April 1, 2021



Однако теперь организация ESA опровергла эти слухи. Публикация ESA в сервисе микроблогов Twitter утверждает, что «цифровое шоу E3 2021 года является бесплатным мероприятием для всех участников». Также отмечается, что «на E3 2021 не будет элементов, которые будут ограничены платным доступом».

Источник: Engadget