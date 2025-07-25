WhoFi: Wi-Fi идентифицирует и отслеживает тело человека в пространстве без всяких гаджетов

Итальянские ученые доказали, что обычный сигнал Wi-Fi можно использовать для отслеживания людей, которые не имеют с собой никаких устройств.

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Технология WhoFi генерирует уникальный биометрический идентификатор на основе того, как тело человека взаимодействует с окружающими сигналами Wi-Fi. Подход, описаный в препринте, использует искажения сигнала, вызванные человеческим телом, для повторной идентификации людей во время их перемещения в пространстве, охватываемых различными сетями Wi-Fi.

Исследователи Данило Авола, Даниэле Панноне, Дарио Монтаньини и Эмад Эмам, утверждают, что разработанная система может идентифицировать людей с точностью до 95,5%. Технология базируется на методе, известном как информация о состоянии канала (CSI), который заключается в фиксации изменений сигналов Wi-Fi, когда они проходят через физическую среду. Результаты были достигнуты с помощью сигналов Wi-Fi от двух маршрутизаторов TP-Link N750.

«Основная идея заключается в том, что когда сигнал Wi-Fi распространяется через среду, его форма волны меняется из-за наличия и физических характеристик объектов и людей на пути. Эти изменения, зафиксированные в форме CSI, содержат много биометрической информации», — говорится в статье.

По словам команды, изменения фазы и амплитуды сигналов достаточно специфичны, чтобы служить своеобразным цифровым отпечатком пальца человека, особенно с учетом их анализа глубокой нейронной сетью. Исследователи использовали популярную сейчас архитектуру ИИ-трансформера.

Сигналы Wi-Fi являются серьезной альтернативой традиционным средствам наблюдения, таким как камеры. Они могут работать независимо от условий освещения, проходить сквозь стены и избегать перехвата изображений, что делает получение и передачу данных более защищенным. В то же время такие технологии вызывают беспокойство по поводу пассивной слежки. Эксперименты с ними известны по крайней мере с 2019 года. Похожая система была представлена в 2020 году, но имела максимальную точность 75%.

Источники: PC World, Interesting Engineering