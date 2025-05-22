Качество домашнего Wi-Fi упадет в следующие 5 лет, диапазон 6 ГГц «на грани исчерпания», — аналитики CableLabs

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Исследовательская лаборатория CableLabs, созданная американскими кабельными операторами еще в 1980-х годах, утверждает, что быстрый рост использования Wi-Fi может привести к тому, что пропускная способность диапазона 6 ГГц приблизится к «грани исчерпания» — как следствие, потенциальное ухудшение качества и скорости домашней беспроводной сети уже в следующие 5 лет.

К такому выводу лаборатория пришла после анализа использования сети Wi-Fi, который имитировал трафик в 12-этажном жилом доме с десятком квартир на каждом из этажей.

Исследователи использовали полный диапазон 6 ГГц, случайным образом назначив каналы и пропускную способность каждому из помещений (с условием, чтобы один и тот же не использовался соседними квартирами), а также оценили сколько устройств в будущем может вместить дом и пиковый трафик, которого здесь можно достичь.

После этого тестировщики «заглянули» на пять лет в будущее и попытались предсказать задержку и потерю пакетов «на каждом подключенном устройстве в каждой квартире в периоды, когда активность Wi-Fi будет самой высокой».

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В итоге примерно 30% подключений имели одностороннюю задержку Wi-Fi в более 10 миллисекунд и потерю пакетов на 2% или более. Поэтому фактически, учитывая выводы CableLabs, в будущем некоторые пользователи в гипотетическом здании столкнуться с плохим качеством видеозвонков, воспроизведением видео на стриминге, или даже не успеют сделать выстрел в видеоигре, чтобы победить.

Мотив исследования CableLabs не совсем простой, поскольку организация давно призывала законодателей обеспечить доступность дополнительного нелицензированного спектра, чтобы Wi-Fi оставался быстрым. В своей публикации исследователи повторили этот призыв и обратились к законодателям США с просьбами решить проблему, прежде чем медленный Wi-Fi будет иметь экономическое влияние.

Wi-Fi 6 ГГц — это частотный диапазон, используемый стандартом Wi-Fi 6E, расширенной версией Wi-Fi 6 (802.11ax). Сейчас этот стандарт разрешен к использованию в ЕС и большинстве стран мира за исключением некоторых стран Африки. В октябре 2024 года НКЕК предложила Министерству цифровой трансформации внедрить в Украине Wi-Fi 6E, добавив соответствующие частоты в План распределения и пользования радиочастотным спектром, но с тех пор новостей о внедрении не было.

Источник: The Register, CableLabs

Раздел Технологии выходит при поддержке

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