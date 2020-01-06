Wi-Fi 6 вскоре заработает в новом спектре 6 ГГц — Wi-Fi Alliance анонсировала расширение стандарта Wi-Fi 6E





Есть два основных диапазона частот Wi-Fi — 2,4 и 5 ГГц. Поддержка обоих диапазонов — обязательное условие для устройств новейшего стандарта Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Но вскоре самый новый Wi-Fi должен заработать в новом, третьем спектре — 6 ГГц. На днях отраслевая организация Wi-Fi Alliance, занимающаяся развитием стандартов беспроводных сетей Wi-Fi, анонсировала расширение спецификации стандарта Wi-Fi 6; расширение стандарта получило обозначение Wi-Fi 6E.

6 ГГц — важная часть спектра радиочастот, которая вскоре должна быть открытой к лицензированию регуляторами по всему миру. Будущие устройства с поддержкой Wi-Fi 6E смогут передавать данные на той же скорости, что и нынешние продукты Wi-Fi 6. Никаких отличий с точки зрения возможностей нет. Использующиеся сейчас диапазоны 2,4 и 5 ГГц, как известно, поделены на каналы — по аналогии с тем, как автомобильные дороги поделены на полосы (это сделано, чтобы к каждому каналу можно было подключить отдельные устройства, и они не создали помехи друг для друга). Так вот, Wi-Fi 6E должен частично решить проблемы с нехваткой каналов, обеспечив 14 дополнительных каналов шириной 80 МГц и 7 дополнительных каналов шириной 160 МГц.

Да, законы физики никто не отменял: чем выше частотный диапазон волны, тем быстрее она затухает. Но в любом случае лишним дополнительный спектр лишним не будет, учитывая непрерывно растущее число соответствующих устройств. Как отмечают в Wi-Fi Alliance, «более широкий спектр и полоса пропускания канала обеспечат возможность поддержки еще большего количества устройств на еще более высоких скоростях».

Массовое внедрение стандарта Wi-Fi 6E ожидается в ближайшие кварталы. Сначала на рынок выйдут потребительские смартфоны и маршрутизаторы, а затем появятся и точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6E корпоративного уровня.

Источник: Wi-Fi Alliance