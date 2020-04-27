Wi-Fi 7 обеспечит скорость передачи данных до 30 Гбит/с





Переход на Wi-Fi 6 официально начался в сентябре прошлого года и пока устройств с поддержкой нового стандарта не так много. Но технологии никогда не стоят на месте и обычно профильные организации сразу переходят к разработке следующей версии стандарта. И вот сейчас появились первые подробности о следующей версии популярнейшего стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7.

Итак, Wi-Fi 7, как сообщается, принесет более чем трехкратное увеличение скорости передачи данных — показатель повысится с нынешних 9,6 Гбит/с до 30 Гбит/с. Само собой, речь о теоретической максимальной скорости, тогда как реальные значения традиционно будут в разы ниже.

По сравнению с текущим основным протоколом Wi-Fi 5 (802.11 ac) новый Wi-Fi 6 (802.11 ax) не только на 40% быстрее, но экономнее с точки зрения затрат электроэнергии. Кроме того, Wi-Fi 6 основан на более защищенном протоколе WPA3, поддерживает технологию квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024-QAM) и новую итерацию MU-MIMO с возможностью одновременной передачи данных по восьми потокам.

Предположительно, в Wi-Fi 7 на смену MU-MIMO придет новое поколение технологии CMU-MIMO, которое будет поддерживать уже 16 потоков данных. Также ожидается обновление модуляции до 4096-QAM и поддержка трех диапазонов: 2,4, 5 и 6 ГГц.

Напомним, еще в начале года Wi-Fi Alliance анонсировала расширение спецификации стандарта Wi-Fi 6E с поддержкой частотного диапазона 6 ГГц. Буквально в конце прошлой неделе Федеральная комиссия по связи США (FCC) открыла диапазон частот 6 ГГц для нелицензированного использования. Теперь такое же решение должен принять регулятор ЕС. Полноценное внедрение Wi-Fi 6E начнется в 2021 году, когда Wi-Fi Alliance запустит сертификационную программу для соответствующих устройств.

Источник: Gizchina