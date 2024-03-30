X Twitter разрешает сообщества для взрослых

Социальная сеть X (бывший Twitter) подтвердила возможность создания сообществ для взрослых (NSFW, not safe for work) на платформе, слухи о которых появились накануне. У изменения в X Communities отмечается:

«Вскоре контент NSFW будет автоматически фильтроваться во всех сообществах. Теперь администраторы могут установить «Контент для взрослых» в настройках, чтобы избежать автоматической фильтрации контента».

Сообщества X (X Communities) — это группы в X с собственными лентами за пределами основной ленты. Изменения подтверждают предыдущие тесты сообществ NSFW, замеченные исследователями и реверсивными инженерами. Откровенный контент играет важную роль на X, которая является центром размещения рекламы для секс-работников, а также большого количества ботов и спама, ориентированных на содержание для взрослых.

Согласно внутренним документам, полученным Reuters в 2022 году, примерно 13% всех публикаций в Twitter откровенные фотографии и видео. Более того, контент для взрослых является одним из жанров, которые развиваются быстрее всего на платформе, особенно на фоне упадка новостей и спорта. Если X удастся сделать Communities успешным продуктом, сеть могла бы стать конкурентом для форумов, таких как Reddit.

Также X добавляет в сообщества кнопку «Забанить» рядом с кнопками «Сохранить» и «Скрыть» на странице сообщений. Можно отправлять сообщения с подробным объяснением причин бана, есть временные баны, инструменты для сортировки сообщений по «Популярными», «Последними» и «Самыми популярными»; вкладка «Медиа» для сообществ для Android, а также многое другое и ряд незначительных улучшений и исправлений ошибок.

Источник: TechCrunch

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