XDefiant — первая игра Ubisoft с официальной украинской локализацией

Ну что ж, Ubisoft, с началом, и очень ждем украинский в будущих играх Assassin’s Creed и Far Cry.

Get ready for our Server Test Session!

📅 — April 19-21

⏰ — Starts 10:00AM PT

🎮 — PC, XBOX S | X, PS5

💥 PRELOAD NOW! 💥

🔗 — https://t.co/SbTaQSH69H pic.twitter.com/2D4BLz6O8C — XDefiant (@PlayXDefiant) April 16, 2024

Ubisoft, похоже, понемногу приближается к релизу XDefiant, многострадального условно-бесплатного аркадного шутера с боями 6 на 6. Вчера разработчики анонсировали технический стресс-тест, чтобы проверить готовность серверов к полноценному релизу. Одновременно стартовала предварительная загрузка игры на PC, PS5 и Xbox Series X|S, и выяснилась главная новость — игра будет иметь официальную (текстовую) украинскую локализацию прямо из коробки. И это первая такая игра Ubisoft, которая, припоминаем, имеет два больших офиса в Украине (Киев и Одесса).

Поки окрім того, що це перша гра @Ubisoft українською, нічого сказати не можу. Але, якщо ваша ласка, зверніть на цей free-to-play проект вашу увагу, аби компанія й надалі додавала локалізацію до прийдешніх проектів 😉#XDefiant #укртві #dpaladin #локалізація https://t.co/hXl5hTJRpX — Dark Paladin (@_DPaladin) April 16, 2024

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Тестирование будет проходить с 19 по 21 апреля — желающие могут записаться на тест по этой ссылке. Во время стресс-теста за выполнение заданий можно получить несколько наград — эксклюзивные скины для оружия и бустер XP, увеличивающий получаемый опыт для разблокировки различных улучшений оружия. В частности, предусмотрено три награды: скин MP5 Shamrock (просто за запуск игры), скин M9 Ember (команда игра) и бустер (х3) XP для оружия (за достижение 18 уровня). Все предметы станут доступны в день релиза шутера.

Что касается XDefiant, это динамичная аркадная стрелялка с героями франшиз Ubisoft — всего пять фракцийв которые войдут, в частности, хакеры из Watch Dogs и бывшие спецназовцы из Ghost Recon. Менять фракции можно во время матча, равно как и комплект оружия. На релизе игра будет 14 разных карта потом с развитием проекта будут появляться новые локации, фракции, оружие и режимы.

У XDefiant все еще нет даты релиза — Ubisoft неоднократно устанавливала внутренние временные рамки, но их каждый раз сдвигали, последний раз — на конец февраля 2024 года. В конце марта Том Хендерсон выпустил расследование об ужасной рабочей атмосфере внутри Ubisoft — сотрудники анонимно рассказали о токсичной атмосфере, привилегированных из клуба ‘The Boys Club’ («Клуб парней»), куда входили как мужчины, так и женщины, удручающе печальной ситуации с сетевым кодом и желании топ-менеджмента скопировать Call of Duty. После этого Ubisoft, по словам Хендерсона, устроила волну забастовок блогерам, которые освещали ситуацию на YouTube. В то же время исполнительный продюсер XDefiant Марк Рубин в ответ на расследование заявившийчто копировать Call of Duty никто не собирался, а шутер переносили по одной причине — серьезные технические проблемы в сетевом коде и социальных системах.

Ubisoft все еще находится в глубоком творческом кризисе — ранее Том Хендерсон в другом основательном расследовании рассказывал о серьезных внутренних проблемах шестой по количеству сотрудников геймдев-компанией в мире. Если интересно, кризис начался раньше и с тех пор лучше не стало — вот здесь рассказывали.

Как бы там ни было, а украинцам определенно стоит обратить внимание на XDefiant, ведь от этого напрямую зависят перспективы появления украинской локализации в будущих играх Ubisoft.