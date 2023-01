Ubisoft снова (уже в шестой раз) перенесла Skull and Bones и отменила еще три неанонсированных игры. Грядет реструктуризация и сокращения

Skull and Bones — многострадальный пиратский экшен в открытом мире Ubisoft — уже можно назвать Duke Nukem 20-х годов. Да, его релиз перенесли. Снова (как минимум в шестой раз). Так Ubisoft отреагировала на замедление роста общих продаж и экономический спад.

Разработка Skull and Bones началась в далеком 2013 году — как расширение к Assassin’s Creed IV: Black Flag. С момента анонса игры в 2017 году ее релиз уже переносили целых шесть раз, в последний раз — на 9 марта 2023 года. И сейчас Ubisoft снова перекроила график, поставив Skull and Bones на «начало 2023-24 финансового года». Это означает, что раньше апреля 2023 года Skull and Bones не выйдет.

В обращении к инвесторам Ubisoft сообщила, что «удивлена» результатом Mario+Rabbids: Sparks of Hope и Just Dance 2023 — обе игры не оправдали ожиданий компании (читай: провалились в продажах). А действительно «очень странно», почему вдруг? Что иронично, Skull and Bones — не единственная игра Ubisoft, прочно застрявшая в производственном аду. Разработка анонсированной еще в 2008 году Beyond Good and Evil 2 — продолжение полюбившейся многими известной классической Action RPG — как известно, полностью остановилась. И ее дальнейшая судьба пока не известна.

И это еще не все «хорошие» новости по Ubisoft. Также компания сообщила об отмене еще трех неанонсированных проектов — это вдобавок к тем четырем, от которых отказались в прошлом году. Сейчас план состоит в том, чтобы сосредоточиться на уже запущенных играх-сервисах и других проектах за крупными франшизами, которые уже находятся в разработке. В планах Ubisoft на 2023-24 годы – следующая Assassin’s Creed, Avatar: Frontiers of Pandora и другие «пока неанонсированные премиум-игры, включая одну крупную». Остается только догадываться, какие из этих игр в конце концов увидят свет.

По данным Kotaku, Ubisoft создала в своей парижской студии специальную «команду быстрого реагирования» — она будет помогать основной команде в сингапурской студии привести Skull and Bones в порядок. Здесь нельзя не вспомнить предыдущие сообщения о не очень высоких ожиданиях касательной этой игры. Кроме того, сотрудники Ubisoft рассказали, что в разных командах уже начались сокращения, что в целом ожидаемо — масштабные увольнения в крупных технологических компаниях начались еще в 2022 году и продолжились в 2023 году.

На фоне финансовых проблем Ubisoft продолжает сокращать расходы — компания спишет около 500 миллионов евро, касающихся игр, отмененных проектов, а также затрат на исследования и разработку. Также Ubisoft проведет реструктуризацию с целью сокращения расходов на 200 миллионов евро в течение ближайших двух лет.

Ubisoft также пересмотрела прогноз по продажам и прибыли на текущий фискальный год (с апреля 2022 по март 2023-го) — теперь компания ожидает доход 725 миллионов евро (против 830 миллионов евро раньше), а вместо роста основных финансовых показателей на 10% теперь прогнозируется их ухудшение на те же 10%. Иными словами, впереди Ubisoft ждут непростые времена.