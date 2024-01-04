Xerox уволит более 3 000 работников в рамках реструктуризации — акции компании упали на 12%

Компания, основанная еще в 1906 году и известная как пионер в области массового выпуска копировальных аппаратов, планирует уволить около 15% своей рабочей силы в первые три месяца 2024 года в рамках масштабного плана реструктуризации.

Сейчас в Xerox работают около 23 000 сотрудников, а значит, рабочие места потеряют несколько тысяч человек. На фоне новости, как сообщает CNBC, акции компании упали почти на 12%.

В заявлении Xerox сказано, что сокращение является «частью плана разработки новой операционной модели, реорганизации команды лидеров и повышения эффективности».

Xerox производит принтеры и офисное оборудование более века, но диверсифицировала свою деятельность в цифровых продуктах и бизнес-услугах, поскольку деловой мир отошел от бумажных документов. Теперь компания планирует еще больше сократить свои предложения.

Пандемия также привела к падению спроса на продукцию Xerox, а более дешевые китайские аналоги снизили ее продажи и доходы. В прошлом году генеральный директор Xerox Стивен Бандровчак сказал Business Insider, что компания оказалась в кризисе и должна изменить свое мышление.

В 2022 году компания получила $7,1 млрд дохода, а в 2021 — $7,06 млрд. В 2020 году Xerox едва не поглотила своего конкурента HP в рамках сделки на $35 млрд, но передумала из-за COVID-19.