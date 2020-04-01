Xerox передумала покупать HP за $35 млрд из-за опасений по поводу COVID-19





На протяжении последних нескольких месяцев Xerox (сейчас принадлежит Fujifilm), всеми правдами и неправдами добивалась HP. И вот сейчас весьма неожиданно Xerox объявил, что отзывает свое недавнее тендерное предложение о приобретении HP. Одновременно Xerox в официальном заявлении ясно дала понять, что больше не заинтересована в покупке HP. И причина тому — опасения в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

«Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения и связанные с ним макроэкономические и рыночные потрясения, вызванные COVID-19, создали условия, которые не позволяют Xerox продолжать попытки приобрести HP. Таким образом, мы отозвали наше тендерное предложение о приобретении HP и прекращаем попытки продвинуть наших высококвалифицированных специалистов в совет директоров HP». — говорится в официальром заявлении Xerox.

Отдельно Xerox выразила благодарность банкам, согласившимся профинансировать сделку и не отказались от своих обязательств «даже во время рыночных потрясений, обусловленных COVID-19».

По данным Reuters, совет директоров Xerox пришел к общему решению, что проводить поглощение без доступа к внутренней отчетности HP и оценки возможного влияния пандемии на бизнес — слишком рискованная затея.

Таким образом, эпопея с поглощением Xerox компании HP, обещающая перерасти в очередной многосерийный фильм, закончилась, так и не успев толком начаться. С другой стороны, в будущем, как только все уляжется, Xerox вполне может вернуться к своему бизнес-плану, предусматривающему поглощение HP.

Напомним, первое предложение Xerox о выкупе бизнеса за $33,5 млрд (при этом рыночная стоимость Xerox почти вчетверо ниже) в конце прошлого года совет директоров HP отклонив, посчитав, его недостаточно хорошим. Новое предложение Xerox сделала в прошлом месяце: оно было построено на оценке $24 доллара за акцию ($18,40 денежными средствами и 0,149 акции Xerox за каждую акцию HP) и соответствует общей сумме примерно $35 млрд. Незадолго до этого Xerox выдвинула список «независимых» кандидатов для замены всего совета директоров HP и грозила враждебным поглощением, если производитель персональных компьютеров не согласится по-хорошему.

Источник: Reuters и Businesswire