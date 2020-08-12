Xiaomi анонсировала 3 зарядных устройства, включая автомобильную версию мощностью 100 Вт





Компания Xiaomi подготовила к выпуску сразу три новых зарядных устройства для портативной техники: Mi 55W Wireless Charging Stand, Mi 20W Smart Tracking Charging Pad и Mi 100W Car Charger.

Беспроводное зарядное устройство Mi 55W Wireless Charging Stand выполнено в виде подставки для смартфона. Дизайн новинки предлагает два цвета – золотистое основание и верхнюю часть чёрного цвета. На нижней части имеется LED индикация, которая активируется при подключении устройства. Зарядное устройство обладает мощностью 55 Вт и может передавать энергию на совместимые смартфоны Xiaomi. Также поддерживается спецификация Extended Power Profile (EPP). Цена Xiaomi Mi 55W Wireless Charging Stand установлена на уровне $29, что соответствует стоимости модели беспроводной зарядки мощностью 30 Вт, анонсированной вместе с серий смартфонов Mi 10 в марте этого года.

В прошлом году Xiaomi анонсировала беспроводную зарядную площадку, которая упрощала размещение смартфона над поверхностью зарядной катушки. Пользователю было бы достаточно положить устройство на зарядную площадку, а точка света будет направлять смартфон до тех пор, пока он не найдёт оптимальное расположение над катушкой, после чего и начнётся зарядка. Теперь компания снова анонсировала зарядную площадку Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Charging Pad, которая поддерживает возможность подзарядки двух устройств одновременно. При этом мощность новинки составляет 20 Вт. Цена заново анонсированной модели составляет около $72.

Наконец, для тех пользователей, которые проводят много времени в автомобильных поездках, анонсирована автомобильная версия зарядного устройства с поддержкой быстрой зарядки. Модель Xiaomi Mi 100W Car Charger содержит сразу два разъёма: USB-C и USB-A. Таким образом, новинка позволяет одновременно заряжать два смартфона или других мобильных устройства. Мощность зарядки заявлена на уровне 100 Вт, но она доступна только при зарядке одного устройства и только через порт USB-C. Благодаря этому полностью зарядить смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra можно всего за 25 минут. Для порта USB-A мощность зарядки составляет 18 Вт. При одновременной зарядке двух устройств совокупная мощность подзарядки батарей составляет 68 Вт. Цена автомобильного зарядного устройства Xiaomi Mi 100W Car Charger заявлена на уровне $14. Новинка поступит в продажу с 18 августа.

Источник: gizmochina