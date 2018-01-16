Xiaomi анонсировала 50-дюймовый телевизор Mi TV 4A с 4K, HDR10+ и умными функциями по цене $372

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Модельный ряд телевизоров компании Xiaomi пополнился новым устройством Mi TV 4A с диагональю экрана 50 дюймов. Ранее эта линейка включала модели версии с 32-, 43-, 49-, 55- и 65-дюймовым экранами.

Новый 50-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A предлагает ряд интересных функций по относительно доступной цене. Новинка поддерживает разрешение 4K UHD (3840×2160), частоту обновления 60 Гц, расширенный динамический диапазон HDR10+ HLG и содержит встроенные стерео динамики с поддержкой Dolby Audio и dtsHD. В устройстве также интегрированы функции умного телевизора. Анонсированная модель предоставляет доступ к различным потоковым сервисам для демонстрации контента, ориентированного на различные возрастные группы. Пульт дистанционного управления поддерживает голосовое управление. Благодаря этому пользователь может контролировать воспроизведение контента, вести поиск по любимым фильмам и сериалам, задавать вопросы и управлять экосистемой умных продуктов Xiaomi, подключенных к той же сети, что и телевизор.

В новой модели используются 4-ядерный процессор Amlogic L962, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство оснащено тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, гигабитным сетевым портом, аудио-видео входами и выходом S/PDIF. Благодаря встроенному модулю беспроводной связи Bluetooth 4.2 LE можно подключать беспроводные клавиатуру и мышь.

Цена нового 50-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4A заявлена на уровне $372. Предварительные заказы начнутся 19 января, а фактические продажи стартуют с 23 января.

Источник: gizmochina