Xiaomi анонсировала флагманские наушники HiFi Hybrid Flagship Earphones по цене $169

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Компания Xiaomi анонсировала новые флагманские HiFi-наушники, ориентированные на аудиофилов. Флагманское позиционирование отображено даже в названии – Xiaomi HiFi Hybrid Flagship Earphones.

Новинка содержит сразу четыре драйвера – по два динамических и два арматурных. При этом арматурные драйверы со сбалансированным якорем размещены перед динамическими решениями для более детальной передачи звука. Для передачи басов применяется кремниевый слой для баса, в то время как для высоких частот используется титановый композит внутри диафрагмы. Также наушники оснащены позолоченными разъемами MMCX с более толстым покрытием. Новые разъемы должны улучшить соединение, работать дольше и пережить в 4 раза больше циклов извлечения/вставки по сравнению со стандартными разъёмами MMCX. А в случае поломки или повреждения коннекторы достаточно легко заменить. Звуковая камера выполнена из прочного циркония.

Наушники Xiaomi HiFi Hybrid Flagship Earphones могут использоваться как с проводным, так и беспроводным подключением. В беспроводном режиме они подключаются к Bluetooth DAC усилителю, который поддерживает Hi-Res SBC, AAC и LDAC. Для проводного соединения доступны варианты подключения через 3,5-миллиметровый звуковой разъём или кабель USB Type-C с собственным DAC чипом. Кабели сделаны из посеребренной бескислородной меди.

Новые наушники Xiaomi HiFi Hybrid Flagship Earphones уже доступны для предварительного заказа по цене около $169. Фактически продажи начнутся с 11 ноября.

Источник: gizmochina