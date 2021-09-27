Xiaomi анонсировала селфифон CIVI — с Snapdragon 778G, OLED экраном 120 Гц и зарядкой 55 Вт

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Xiaomi провела в Китае презентацию новой среднебюджетной линейки смартфонов CIVI — с упором на качество снимков с фронтальной камеры и дизайн. Ее открыла модель с одноименным названием.

В прошлом месяце Xiaomi объявила об отказе от бренда Mi. Теперь, судя по всему, под нож пошла серия CC, запущенная в 2019 году. Новая серия CIVI — ребрендинг линейки CC.

Новенький Xiaomi CIVI заметно уступает предшественнику CC9 Pro по части возможностей камеры — здесь нет 100+ Мп сенсора или 5-кратной телекамеры, но в нем больше внимания уделили дизайну. Новинка получила изогнутый по краям экран с тонкими рамками, почти не выступающий прямоугольный модуль основной камеры с крупным главным сенсором и несколько цветов корпуса.

Характеристики Xiaomi CIVI:

Процессор: 6-нм Snapdragon 778G

Память: 8 ГБ + 128 ГБ / 8 ГБ + 256 ГБ / 12 ГБ + 256 ГБ

Экран: 6,55 дюймов OLED, Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), 120 Гц, deltaE 0,36 и 950 нит

Основная камера: тройная — 64 МП, 8 МП (ультраширокоугольная) и 5 МП (портретник аналог 50 мм)

Фронтальная камера: 32 Мп (врезана в отверстие по центру экрана)

Батарея: 4500 мА*ч, поддержка быстрой зарядки 55 Вт

ОС: MIUI 12.5 (Android 11)

В Китае цены Xiaomi CIVI начинаются от 2599 юаней за 8/128 ГБ (10 766 гривен) и достигают до 3199 юаней за версию 12/256 ГБ (13 252 гривны), но цен и сроков для украинского рынка пока нет.