Xiaomi CC — новая молодежная линейка смартфонов компании с упором на дизайн и камеру

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В конце прошлого года компании Xiaomi и Meitu договорились о совместной разработке и выпуске смартфонов. Как и было обещано вчера, сегодня Xiaomi сделала анонс, который, увы, оказался номинальным. Никаких подробностей нам не раскрыли, только подтвердили название новой серии смартфонов — Xiaomi CC. Также генеральный директор гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь подробно объяснил, что означает название новой серии.

Сначала напомним, по условиям партнерства Xiaomi и Meitu, первая будет отвечать за конструирование, производство, распространение и рекламу смартфонов, а вторая предоставит фирменные программные технологии обработки изображений.

По словам главы Xiaomi, буквы CC — это сокращение от Colorful и Creative (подразумевается яркий и креативный дизайн). Его разработала Chic & Cool 90 — самая молодая дизайнерская команда компании Xiaomi. Цифра 9 же указывает на 9 лет с момента основания Xiaomi.

Xiaomi CC станет третий основным брендом Xiaomi после Mi и Redmi. Модели линейки Xiaomi CC будут выполнены в рамках новой эстетической концепции Xiaomi X Meitu AI Aesthetics Lab, сочетающей в себе передовое «железо» камеры и технологии улучшения качества снимков. То есть, ждем огромное количество всяких разных бьютификаторов, фильтров и режимов.

Как большинство уже наверняка догадалось, серия Xiaomi CC будет нацелена в первую очередь на молодых покупателей. Собственно, именно внешность станет главной отличительной особенностью представителей линейки Xiaomi CC и на дизайн делается главный упор. Значит ли это, что характеристики будут не самые впечатляющие, пока неясно.

Как сообщается, смартфоны Xiaomi CC создаются специалистами, знающимися на искусстве, для людей, желающих выделиться из толпы. Одним словом, для модников, или как сейчас принято говорить трендсеттеров и инфлюенсеров.

Как сообщалось выше, сегодняшний анонс прошел без самих смартфонов. Предполагается, что первенцем линейки Xiaomi CC станет модель с индексом Xiaomi M1904F3BC, которая недавно появилась в базе данных китайского регулятора TENAA. Предполагается, что смартфон выйдет на рынок под именем Xiaomi CC9. Судя по сертификационным документам, он получит 6,38-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 3900 мА*ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Наряду с Xiaomi CC9 ожидается вторая модель — Xiaomi CC9e.

По предварительным данным, Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e получат экраны AMOLED с поэкранными дактилоскопами, 32-мегапиксельные селфи-камеры и тройные основные камеры с главными фотомодулем на 48 Мп. Смартфон Xiaomi Mi CC9 будет построен на базе SoC Snapdragon 730, а его младший брат CC9e получи SoC Snapdragon 710. Конфигураций памяти у Mi CC9 ожидается минимум три: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Ориентировочные цены в том же порядке 2499 юаней (~$362), 2799 юаней (~$405) и 3099 юаней (~$449). Смартфон Mi CC9e с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти ожидается по цене 1599 юаней (~$231).

Анонс Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e ожидается в ближайшие дни.

Кроме того, буквально на днях в сети всплыл постер смартфона Xiaomi-Meitu с камерой-перевертышем, как у флагмана ASUS ZenFone 6.

Источник: Gizmochina и GSM Arena