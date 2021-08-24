Xiaomi вирішила відмовитися від бренду Мі





Китайський технологічний гігант Xiaomi поступово відмовиться від бренду «Mi», який раніше використовував для власної користувацької електроніки, зокрема і смартфонів. Натомість майбутні продукти, як-от флагманські смартфони на зразок цьогорічного Mi 11, будуть просто використовувати назву Xiaomi.

Xiaomi окремо уточнює, що бренд Redmi залишається. Це означає, що під брендом Xiaomi відтепер буде випускатися продукція класу high-end, а бренд Redmi залишається для «народних» моделей смартфонів. За словами компанії, продукти Xiaomi «представляють вершину технологій і пропонують чудовий досвід», тоді як продукти Redmi «приносять великі інновації за помірною ціною та орієнтовані на молодшу аудиторію».

«Починаючи з 3-го кварталу 2021 року, серію продуктів Xiaomi «Mi» буде перейменовано в «Xiaomi». Ця зміна допоможе згуртувати нашу присутність на глобальному ринку та усунути розрив у сприйнятті між брендом та його продуктами. Повне впровадження цих змін у всіх регіонах присутності може зайняти деякий час». із заяви Xiaomi

Анонсований на початку цього місяця Xiaomi Mix 4 — перший телефон компанії з вбудованою в екран «камерой-невидимкою» — став передвісником цих змін. Попередні телефони в серії називалися Mi Mix, Mi Mix 2 і Mi Mix 3.

Бренд Mi значною мірою використовувався на західних ринках, ймовірно, для полегшення читання та вимови — водночас такі телефони, як Mi 11, у Китаї вже називають Xiaomi 11. Судячи з усього, Xiaomi тепер вважає, що назва власного бренду має більшу силу та краще представляє її продукцію.