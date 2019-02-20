Xiaomi анонсировала три беспроводных зарядных устройства с передачей до 20 Вт энергии

В дополнение к смартфонам серии Mi 9 компания Xiaomi также анонсировала и несколько беспроводных зарядных устройств для них. Новинки могут использоваться с любыми мобильными устройствами, поддерживающими стандарт Qi.

Беспроводное зарядное устройство Xiaomi 20W Mi Wireless Charger представляет собой улучшенную модификацию устройства Mi Wireless Charger, которое поставлялось со смартфоном Mi MIX 3. Новая версия поддерживает входящую мощность 27 Вт и передаёт 20 Вт энергии. Таким образом, полностью зарядить батарею смартфона Xiaomi Mi 9 можно всего за 60 минут. Зарядное устройство оснащено радиатором и бесшумным вентилятором, которые позволяют отводить выделяемое тепло и не допускать перегрева зарядного устройства и смартфона на нём. Цена Xiaomi 20W Mi Wireless Charger составляет $15.

Ещё одной новинкой стало зарядное устройство Xiaomi 20W Mi Wireless Car Charger. Как видно из названия, оно предназначено для применения в автомобилях. Здесь тоже поддерживается входящая мощность 27 Вт и передача 20 Вт энергии. Отдельно отмечается наличие моторизованного зажима, который открывается в том случае, когда фиксируется попытка пользователя установить смартфон на зарядку. Цена этой модели составляет уже $25.

Наконец, пользователям предлагается портативное хранилище энергии (павербанк) с поддержкой технологии беспроводной зарядки. Устройство под названием Xiaomi Mi 10,000mAh Wireless Power Bank обеспечивает передачу лишь 10 Вт энергии беспроводным способом, так что процесс зарядки будет более длительным. Также в наличии имеются два порта для проводной зарядки мобильных устройств. Ёмкость встроенной батареи составляет 10000 мАч. Устройство поступит в продажу по цене $22. Сроки начала продаж всех трёх новинок пока не сообщаются.

Источник: gizmochina