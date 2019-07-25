Xiaomi Mi A3 — один из самых безопасных смартфонов по уровню электромагнитного излучения

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В сети появилась новая и довольно интересная подробность относительно дебютировавшего вчера на украинском рынке смартфона Xiaomi Mi A3. Как стало известно, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) этой модели составляет всего 0,301 Вт/кг, что является достаточно низким показателем.

Когда в начале года аналитическая компания Statista опубликовала рейтинг самых опасных смартфонов с точки зрения излучения, пагубно воздействующего на организм человека (изображение ниже), то Xiaomi Mi A1 с результатом 1,75 Вт/кг возглавил этот список. Как оказалось, у нового Xiaomi Mi A3 коэффициент поглощения электромагнитного излучения почти в 6 раз ниже.

В Украине допустимый уровень SAR определяет стандарт ДСТУ EN 50360: 2007 и составляет он, как и в Европе, 2 Вт/кг, а сертификацией устройств занимается Украинский государственный центр радиочастот. Для сравнения, в США Федеральное агентство по связи (FCC) сертифицирует только те устройства, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг.

С показателем 0,301 Вт/кг Xiaomi Mi A3 является одним из самых безопасных с точки зрения излучения в ассортименте Xiaomi и на рынке в целом.

Эта информация представляет особый интерес на фоне недавней новости. 22 июля сторонники движения International EMF Scientist Appeal обратились к ООН, призвав разработать новые нормы, чтобы защитить природу и человечество от вредного воздействия сотовых сетей 4G и 5G

Источник: xiaomishka