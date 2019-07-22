Ученые призвали ООН срочно защитить природу и человечество от вредного воздействия сотовых сетей 4G и 5G

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22 июля сторонники движения International EMF Scientist Appeal в очередной раз обратились к Организации Объединенных Наций по окружающей среде (United Nations Environment Programme, UNEP или ЮНЕП) с призывом провести переоценку потенциального биологического воздействия современных технологий связи 4G и 5G на растения, животных и людей.

Для начала стоит вспомнить предысторию. Еще в 2015 году 244 ученых из 42 стран учредили движение The International EMF Scientist Appeal. Они считают, что для защиты общественного здоровья от ЭМП необходимы более жесткие защитные руководящие принципы, чем предлагает ICNIRP.

Представители движения считают, что действующие принципы игнорируют огромное количество научных результатов, которые четко и убедительно показывают вредные последствия для здоровья при интенсивности излучения значительно ниже, чем это предложено для предельных значений интенсивности в руководящих принципах ICNIRP.

В свежем обращении доктор наук Рональд Мельник, бывший участник программы U.S. National Toxicology Program (NTP), утверждает, что масштабное исследование стоимостью $30 млн, проведенное NTP на животных, устанавливает связь между излучением, генерируемым сотовыми телефонами и беспроводными устройствами, и онкологическими заболеваниями.

«Результаты исследования NTP показывают, что изначальное предположение о том, что радиочастотное излучение никак не влияет на развитие онкологии и не имеет никаких вредных последствий для здоровья, явно ошибочно». Рональд Мельник, доктор наук.

В International EMF Scientist Appeal утверждают, что сейчас проблема стоит особенно остро. Как говорится в свежем обращении, более плотное размещение антенн 4G/5G в жилых районах, более высокие рабочие частоты, развитие IoT и рост количества излучения из космоса, генерируемого нарастающим числом спутников — все это сильно усугубляет ситуацию и оказывает еще более сильное негативное влияние на здоровье людей.

С полным текстом изначального обращения на английском языке можно ознакомиться здесь.

Источник: International EMF Scientist Appeal