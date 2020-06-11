Xiaomi Mi Band 5 представлен официально: 1,1-дюймовый AMOLED-экран, 11 спортивных режимов, мониторинг пульса и сна, NFC и новая магнитная зарядка при цене $27/$32

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Сегодня состоялся официальный релиз нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5, который подтвердил большинство (но не все) предыдущие утечки. Самая показательная ошибка — размер экрана. Практически все инсайдеры указывали на размер 1,2 дюйма, однако в итоге разработчик использовал в новинке AMOLED-матрицу с диагональю 1,1 дюйма. Также браслет не получил датчик SpO2.

Разрешение матрицы составляет 126×294 пикселей, максимальная яркость — 450 нит, экран защищен стеклом с 2,5D-эффектом. Разработчики указывают, что полезная площадь экрана стала на 20% больше, благодаря чему информация считывается комфортнее. Для браслета доступно более 100 тематических циферблатов с динамически обновляемой информацией.

Стандартная версия получила обозначение XMSH10HM, вариант с NFC — XMSH11HM. Размеры обеих версий Xiaomi Mi Band 5 одинаковые — 47,2х18,5х12,4 мм, а вот вес немного отличается — 11,9 г и 12,1 г соответственно. Емкость аккумулятора едина для обеих версий и составляет 125 мАч, по данным производителя этого достаточно для 14 дней работы, зарядка осуществляется с помощью нового магнитного разъема, извлекать браслет из ремешка при этом не надо. Браслет защищен от влаги по стандарту 5ATM, то есть позволяет погружаться на глубину до 50 метров.

Новинка отслеживает 11 спортивных режимов, включая: бег на улице, ходьба, езда на велосипеде, бег в помещении, бассейн, физические упражнения, велоспорт в помещении, эллиптический тренажер, скакалка, йога, гребной тренажер. Также поддерживается автоматическое определение ходьбы и бега, уведомление о скорости, каждом преодоленном километре, высокой частоте сердечных сокращений и т.д.

Браслет мониторит сердечный ритм в течение всего дня, формируя суточный график и предупреждая об аномалиях ЧСС, при этом PPG-датчик нового поколения на 50% точнее версии в Xiaomi Mi Band 4. Устройство также поддерживает мониторинг сна, выделяя глубокий и легкий сон, фазу быстрого движения глаз и спорадический сон. На основании считывания жизненных показателей PAI (Personal Activity Intelligence) браслет может определять стресс, индекс жизнеспособности PAI, а также выдавать рекомендации, при необходимости больше двигаться и провести тренировку дыхания.

Из дополнительных возможностей стоит выделить управление камерой смартфона, воспроизведением музыки, телефонные функции (найти, отключить, разблокировать, не беспокоить), часы (будильник, таймер, секундомер), разнообразные уведомления и напоминания (календарь, мессенджеры, погода, другие приложения), обнаружение снятия с запястья и т.д.

Встроенный NFC-модуль поддерживает систему оплаты AliPay в Китае, голосовой помощник Xiao Ai поддерживается только NFC-версией, он может не только отвечать на вопросы, но и управлять умным домом. О работе обеих функций за пределами Китая данных пока нет, однако нельзя исключать их появления и в международной версии браслета на фоне недавнего выпуска Xiaomi Mi Band 4 с возможностью NFC-оплаты платежей.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 можно подключить к любому смартфону с операционной системой Android 6.0 и выше или iOS 10 и выше с помощью Bluetooth 5.0 BLE. Объем оперативной памяти составляет 512 КБ, емкость Flash-хранилища данных — 16 МБ.

Капсула Xiaomi Mi Band 5 выполнена в черном цвете, при этом производитель предлагает сразу 8 вариантов официальных цветных ремешков. Стоимость обычной версии Xiaomi Mi Band 5 составляет $27 (189 yuan), NFC-вариант немного дороже — $32 (229 yuan), продажи стартуют 18 июня 2020 года.

P.S. В сети уже появились первые «анбоксинги» и сравнения новинки с предшественником:





Источник: Xiaomi