Анонс фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 состоится завтра, но о нем уже всё известно: 1,2-дюймовый экран, датчик SpO2, NFC и новое магнитное зарядное устройство

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Официальная презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 состоится уже завтра, 11 июня 2020 года, однако отдельные китайские магазины уже запустили предзаказ на покупку новинки с перечислением ее основных характеристик.

Итак, как мы и ожидали, Xiaomi Mi Band 5 получит более крупный 1,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 126×294 пикселей, а также датчик измерения насыщения крови кислородом (SpO2) и функцию отслеживания качества сна. В качестве основы устройства выступит улучшенный чипсет, который отличается более точным отслеживанием фитнес-показателей.

Новинка будет распознавать 11 основных спорт-режимов, включая ходьбу, бег (зал/улица), велосипед (зал/улица), йогу, скакалку, жиросжигающие и свободные тренировки, а также эллиптический и гребной тренажер. Также она сможет выступать в качестве пульта ДУ для камеры смартфона, музыкального проигрывателя, а также получит типичные для данного класса возможности (таймер, секундомер, погода, будильник и т.д.).

Емкость аккумулятора составит всего 100 мАч (у Mi Band 4 — 125/135 мАч в зависимости от наличия NFC), чего по данным производителя хватит на 14 дней работы. Полная зарядка батареи займет 1,5 часа, причем благодаря магнитному держателю этот процесс будет удобнее, чем у предшественников. Китайская версия браслета Xiaomi Mi Band 5 будет поддерживать оплату покупок и сервисов с помощью NFC-модуля и технологии Unionpay Quickpass, точных данных о европейской версии пока нет.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 можно будет подключить к любому смартфону с операционной системой Android 6.0+ или iOS 10.0+ с помощью Bluetooth 5.0. Он будет доступен с черным, красным, синим или желтым ремешком по цене $25 (175 Yuan).

Источник: Gizmochina