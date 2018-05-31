Xiaomi называет новый 75-дюймовый смарт-ТВ Mi TV 4 за $1405 самым дешевым на рынке

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Еще одной новинкой сегодняшней юбилейной презентации Xiaomi стал телевизор Mi TV 4 с экраном диагональю 75 дюймов. Это самый большой и самый дорогой телевизор компании.

Новый 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценивается в немалые $1405, но при этом является самым дешевым в классе. По данным Xiaomi, сейчас средняя по рынку цена на модели со столь большой диагональю – около $1560. Таким образом, новинка является одновременно самой дорогой и самой дешевой.

Новая модель Xiaomi Mi TV 4 продолжает идеи, заложенные в основу линейки умных телевизоров компании. Новинка выделяется тонкими рамками и корпусом. В наиболее тонком месте толщина телевизора равна 11,4 мм. Высота телевизора – 104,3 см.

Что касается экрана, новинка получила панель 4K UHD с поддержкой HDR и кадровой частотой 60 Гц.

Оснащение телевизора включает SoC Amlogic с четырьмя процессорными ядрами Cortex-A53 и GPU Mali-T830, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

Набор портов представлен HDMI (x3), DTMB, AV, USB (x2), S/PDIF и RJ45. В наличии также беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth LE.

Из остального можно отметить поддержку технологий Dolby Audio и DTS-HD, а также стереодинамики мощностью по 8 Вт каждый.

Полные размеры 75-дюймового Xiaomi Mi TV 4 – 1685,5х1043,2х307,1 мм.

Источник: gizmochina и Xiaomi