Xiaomi подготовила телевизор Mi OLED TV с поддержкой NVIDIA G-Sync

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Компания Xiaomi заявила в социальной сети Weibo, что она готова к выпуску игровых OLED-телевизоров следующего поколения. Публикация была выполнена в виде трёх тизеров, раскрывающих некоторые подробности.

Исходя из имеющейся информации, новый телевизор Xiaomi Mi OLED TV получил поддержку технологии NVIDIA G-Sync. Однако тизеры не раскрывают никакую иную информацию о характеристиках новинки. Нет сведений о размерах дисплея, поддерживаемой частоте, разрешении, сертификации HDR и других характеристиках. NVIDIA никак не прокомментировала грядущий выход телевизора Xiaomi Mi OLED TV и не уточнила, входит ли он в недавно обновлённую программу Big Format Gaming Displays. Это специальная программа для крупноформатных дисплеев со встроенными модулями G-Sync.

Логично предположить, что Xiaomi Mi OLED TV является частью программы Big Format Gaming Displays. В таком случае телевизор должен обеспечивать поддержку частоты обновления не менее 75 Гц, широкий динамический диапазон, низкий уровень задержки входящего сигнала, поддержку ULMB и HDMI 2.1.

Официальный анонс телевизора Xiaomi Mi OLED TV с поддержкой NVIDIA G-Sync запланирован на 10 августа.

Источник: videocardz