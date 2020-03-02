Xiaomi показала быструю беспроводную зарядку с передачей 40 Вт энергии





С большой долей вероятности можно предполагать, что беспроводная зарядка станет одной из сфер, которые совершат скачок в 2020 году, и компания Xiaomi уже активно работает в этом направлении. Она заявляет о достижении высокой скорости беспроводной передачи энергии, которую пока не смогли освоить многие другие производители.

В частности, вице-президент Xiaomi Чанг Ченг опубликовал запись в социальной сети Weibo, где говорится о грядущем решении быстрой беспроводной зарядки с передачей 40 Вт энергии. В коротком ролике показан процесс беспроводной подзарядки смартфона Mi 10 Pro. Он обладает батареей ёмкостью 4000 мАч. При использовании быстрой беспроводной зарядки удалось восстановить 57% ёмкости аккумулятора за первые 20 минут, а весь процесс зарядки от 0 до 100% занял 40 минут. Результат выглядит впечатляющим. Отметим, на текущий момент лучшее решение для беспроводной зарядки Xiaomi — Mi Charge Turbo — достигает максимальной мощности 30 Вт.

Прототип беспроводного зарядного устройства в тесте рассчитан на использование вертикального воздушного охлаждения. Это позволит контролировать тепловые условия работы. Пока неизвестно, когда новая версия беспроводного зарядного устройства Xiaomi появится на рынке. Можно предполагать, что оно будет представлено вместе с новым флагманским смартфоном Xiaomi.

Источник: gsmarena