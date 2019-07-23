Xiaomi устроила масштабную распродажу по случаю попадания в Fortune Global 500

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В честь вхождения в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 руководство Xiaomi решило порадовать не только сотрудников, подарив каждому по 1000 акций, но и обычных пользователей. Как стало известно, в честь этого знаменательного события производитель решил устроить большую распродажу. Участие в распродаже принимают как продукты материнской Xiaomi, так и устройства суббренда Redmi. По скидкам предлагается более 40 продуктов из разных категорий, включая смартфоны, ноутбуки, телевизоры и бытовую технику.

Например, смартфон Xiaomi Mi Mix 3 в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в рамках распродажи можно купить за $377 вместо обычных $523, прошлогодний флагман Mi 8 Pro предлагается за $260 вместо $436, а на Redmi Note 7 Pro действует временная скидка $30. Геймерский смартфон Black Shark 2 подешевел на $73.

Среди других предложений можно выделить телевизор Xiaomi Mi TV E65A, который в рамках акции предлагает на $145 дешевле (за $435) и ноутбук 15,6-дюймовый ноутбук Mi Notebook Pro 2019 за $727 вместо $814.

В акции также участвуют стиральные машины, кондиционеры, очистители воды и роботы-пылесосы.

Источник: mi.com