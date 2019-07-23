Xiaomi впервые вошла в рейтинг Fortune Global 500. Еще там впервые за все время оказалось больше китайских компаний, чем американских





Журнал Fortune на этой неделе представил свежий рейтинг крупнейших мировых компаний Fortune Global 500, критерием составления которого служит выручка компании. Новый рейтинг примечателен по нескольким причинам.

В этом году в рейтинг Fortune Global 500 впервые вошел китайский производитель смартфонов и другой потребительской техники Xiaomi. В общем рейтинге она расположилась на 486 месте (рядом с Nokia и NEC) с выручкой $26,44 млрд по итогам 2018 года (на 55,9% больше, чем годом ранее). Показатель годовой прибыли Xiaomi — около $2 млрд, активы оцениваются в $21,15 млрд, а штат — 16,68 тыс. человек. Что интересно, в Xiaomi говорят, что в компании работает 20 538 сотрудников. В соответствующем заявлении глава Xiaomi Лей Цзунь сообщил о бонусе, который получит каждый из 20 538 сотрудников компании по случаю вхождения в рейтинг Fortune Global 500. Этим бонусом окажутся 1000 акций компании: 500 — в честь попадания в Fortune Global 500, и еще 500 — в качестве подарка. С учетом текущей стоимости акции каждый работник получит примерно по $1145.

Общая выручка 500 крупнейших компаний мира составила $32,7 трлн, а прибыль — $2,15 трлн. Уточним, что это по итогам 2018 года. Суммарно в этих компаниях работает около 69,3 млн человек.

Первая десятка Fortune Global 500 выглядит следующим образом:

Walmart — $514,4 млрд выручки (+2,8% по сравнению с 2017 годом) и $6,67 млрд прибыли.

Sinopec — $414,6 млрд (+26,8%), $5,84 млрд.

Shell — $396,5 млрд (+27,2%), $23,35 млрд.

China National Petroleum — $392,9 млрд (+20,5%), $2,27 млрд.

State Grid — $387 млрд (+10,9%), $8,17 млрд.

Saudi Aramco — $355,9 млрд (+35,3%), $110,97 млрд.

British Petroleum — $303,7 млрд (+24,2%), $9,38 млрд.

Exxon Mobil — $290,2 млрд (+18,8%), $20,84 млрд.

Volkswagen — $278,3 млрд (+7%), $14,32 млрд.

Toyota Motor — $272,6 млрд (+2,8%), $16,98 млрд.

Если выделить отдельно производителей смартфонов и других мобильных устройств, то лидером является Apple, занимающая 11 место в общем списке. На втором месте находится Samsung, которая в общем рейтинге поднялась на 15 место. Замыкает тройку лидеров Alphabet, расположившаяся на 37 месте общем списке. К слову, Xiaomi среди производителей смартфонов сразу ворвалась на 8-е место.

Из других компаний в списке Fortune Global 500 можно отметить крупнейшего контрактного производителя электронных устройств Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) на 23 месте, китайский онлайновый магазин JD.com (139), и полупроводниковых гигантов SK Hynix (335), TSMC (363) и Micron (409).

Еще один интересный факт — впервые за все время составления рейтинга (с 1990 года) китайские компании преобладают по численности над американскими. В частности, в свежем рейтинге счет 121 — 129 в пользу Китая.

Источник: Fortune Global 500