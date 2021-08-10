Xiaomi Mix 4 представлен — это первый смартфон компании с подэкранной камерой





Цены Xiaomi Mix 4 в Китае начинаются от 4 999 юаней (20 634 гривен) и достигают 6299 юаней (26 000 гривен).

10 августа Xiaomi провела в Китае презентацию новых продуктов, центральное место в которой, как и ожидалось, занял Xiaomi Mix 4 — флагман на второе полугодие. Если вкратце, утечки полностью подтвердились: Xiaomi Mix 4 стал первым смартфоном производителя с подэкранной камерой, именуемой производителем CUP (Camera Under Panel) — если помните, Xiaomi еще в 2020 году тизерила третье поколение незаметной подэкранной камеры, готовой к применению в серийных смартфонах. Это также первый смартфон в серии Mi Mix за последние три года — в начале года Xiaomi представила свой первый складной смартфон со сгибаемым экраном Mi Mix Fold, ознаменовавший возвращение экспериментальной линейки Mi Mix, но с момента выхода слайдера Mi MIX 3 в 2018 году новых моделей в этой серии не было. Что интересно, в рекламных материалах новинка называется просто Xiaomi Mix 4 — без частицы Mi.

Основные характеристики

Главная изюминка Xiaomi Mix 4 — безрамочный дисплей с подэкранной камерой, схожей на аналогичные решения других компаний. Технология подразумевает использование специальных прозрачных материалов в области экрана над камерой. По аналогии с новейшими разработками Oppo и ZTE, плотность пикселей в этой области экрана Mix 4 составляет 400 пикселей на дюйм. В камере установлен сенсор разрешением 20 Мп и Xiaomi называет ее «практически невидимой». В Xiaomi также отмечают, что CUP — это «технология, которая за пять лет разменяла три основных поколения, собрала шестьдесят патентов, инвестиции в 77 миллионов долларов и сотни инженеров». Живых фото и примеров снимков пока нет, чтобы полноценно оценить реализацию Xiaomi в сравнении с недавно дебютировавшим ZTE Axon 30 5G.

Экран Xiaomi Mix 4 — изогнутая панель AMOLED 3D диагональю 6,67 дюйма 2400×1080 пикселей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Панель поддерживает 10-разрядное представление цвета, Dolby Vision и HDR10+, а сверху она прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Аппаратный базис Xiaomi Mix 4 — новейшая топовая 5-нм SoC Snapdragon 888+, за охлаждение которой отвечает фирменная СО с графеновым рассеивателем тепла. Таким образом, Xiaomi Mix 4 стал первым серийным смартфоном с разогнанным вариантом уже знакомой нам SoC Snapdragon 888. К слову, грядущий флагманский смартфон Honor Magic3, чей анонс запланирован на 12 августа, тоже получит Snapdragon 888+.

Основная камера Xiaomi Mix 4 оформлена в стиле Mi 11 Ultra, но лишена дополнительного экрана-видоискателя и конфигурация слегка отличается — она построена на 108 Мп сенсоре Samsung HMX (1/1.33″, 0.8 мкм, f/1.7, PDAF, OIS), а дополняют его ультраширокогоульный модуль на 13 Мп с углом обзора 120° и перископический телефото-модуль на 8 Мп с OIS, обеспечивающим 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mix 4 — 4500 мА•ч. Пиковая мощность фирменной проводной зарядки достигает 120 Вт, как у Xiaomi Mi 10 Ultra и Black Shark 4 и 4 Pro. Полная зарядка в обычном режиме займет всего 21 минуту, а в Boost-режиме — 15 минут. Беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт, позволяет полностью зарядить смартфон за 45 минут в обычном режиме и за 28 минут в Boost-режиме.

Среди других особенностей Xiaomi Mix 4 — цельнокерамический корпус, поддержка технологии сверхширокополосной связи (UWB) и стереодинамики с технологиями Harman Kardon. На выбор есть три варианта цветового оформления — Ceramic Black, Ceramic White и Ceramic Gray.

Цены и сроки поступления в продажу

Предзаказы Xiaomi Mix 4 в Китае стартуют завтра, а фактические продажи — 16 августа. Рекомендованные цены:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 4 999 юаней (20 634 гривен)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — 5 799 юаней (23 930 гривен)

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — 6 299 юаней (26 000 гривен)

О глобальном релизе Xiaomi Mix 4 и региональном украинском пока подробностей нет.