Xiaomi выпустила два новых умных телевизора Mi с поддержкой Google Assistant

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Компания Xiaomi выпустила пару новых умных телевизоров и звуковую панель в рамках серии Mi. Новые телевизоры используют процессор Amlogic и работают под управлением ПО Xiaomi Patchwall и Android TV.

Телевизор Xiaomi Mi TV 4X Pro является улучшенной версией прошлогодней модели Mi TV 4X. Новинка имеет диагональ экрана 55 дюймов, поддерживает разрешение 4K UHD, 10-битную глубину цвета и стандарт HDR10. Система включает 4-ядерный 64-битный процессор Amlogic 960X с GPU Mali-450, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Пользователям предлагаются три порта HDMI, два порта USB, по одному разъёму S/PDIF и Ethernet. Также в наличии имеются двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2. За акустическое сопровождение отвечают стерео динамики мощностью 20 Вт с поддержкой DTS-HD.

Модель Mi TV 4A Pro является улучшенной версией Mi TV 4A, но при этом она во многом уступает устройству Mi TV 4X Pro. Так, здесь применяется 43-дюймовая панель с Full HD разрешением и 8-битной глубиной цвета. О поддержке HDR не упоминается. Процессор остался тем же, но объём ОЗУ уменьшен до 1 ГБ, а встроенная память составляет 8 ГБ.

В комплект поставки обеих новинок включается пульт ДУ с поддержкой Google Assistant и голосовых команд. Пульт работает через интерфейс Bluetooth. Устройства поступят в продажу с 15 января по цене около $567 (Xiaomi Mi TV 4X Pro) и $326 (Xiaomi Mi TV 4A Pro). Звуковая панель Mi Soundbar оценивается в $70. О ней пока ничего не сообщается, за исключением сроков начала продаж – 16 января.

Источник: gizmochina