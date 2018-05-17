Xiaomi выпустила швабру с распылителем, которая стоит меньше $10

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Xiaomi – это уже давно не только смартфоны, производитель выпускает огромное количество видов электроники и бытовой техники. Не так, пожалуй, сейчас легче сказать, чего Xiaomi не выпускает, причем с каждым днем список этот сокращается. По этой причине выпуск швабры с распылителем Xiaomi нас ничем не удивляет, хотя внимания новинка определенно заслуживает. Новинка призвана максимально облегчить влажную уборку дома.

Стоимость моющей швабры Xiaomi составляет около $9. Она весит всего меньше килограмма – 750 грамм, если быть точным. Правда, это вес без воды в резервуаре, объем которого составляет 350 мл. То есть, в заполненном состоянии устройство будет весить чуть больше одного килограмма.

Швабра состоит из металлической трубы длиной 1,2 м, к которой крепится резервуар для воды/чистящего средства и вращающаяся на 360 градусов платформа с чистящей головкой. Высота последней составляет всего 3 см. Все вместе – длинная ручка, вращающееся основание и низкая высота чистящей головки – обеспечивают доступ к самым труднодоступным местам, позволяя легко мыть пол под столами, кроватями и шкафами.

Для подачи жидкости к основанию швабры и смачивания ткани, которой оббита чистящая головка, в ручке предусмотрена специальная кнопка.

На одном заряде резервуаре швабра может убрать помещение площадью 100 м2.

Странно, но средств беспроводного подключения и сопутствующего предложения для смартфона, которое выдавало бы рекомендации по улучшению качества уборки, тут нет. Впрочем, зная Xiaomi, можно предположить выпуск в будущем улучшенной умной версии швабры.

Источник: gizmochina