Xiaomi выпустила новые умные телевизоры Full Screen TV Pro и Mi TV 4A

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В рамках мероприятия Xiaomi Mi Fan Festival китайский производитель анонсировал сразу несколько новых продуктов. Помимо беспроводных наушников Mi Air 2S компания также предложила два новых умных телевизора: Full-Screen TV Pro и Mi TV 4A.

Новый телевизор Xiaomi Full-Screen TV Pro получил 75-дюймовый дисплей с разрешением 4K и премиальный корпус из алюминиевого сплава. Устройство отличается тонкими рамками, благодаря чему соотношение дисплея к корпусу составляет 97%. Однако верхняя рамка оказалась немного толще остальных трёх, на ней разместился логотип Mi. Телевизор получил 4-ядерный энергоэффективный процессор с частотой 1,9 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище ёмкостью 32 ГБ. Устройство содержит операционную систему PatchWall с предустановленными приложениями стриминговых сервисов, таких как Tencent Video, Youku и VOD. Среди прочих возможностей упоминается поддержка Dolby Audio, ассистента XiaoAi, голосовых команд, и возможность подключения устройств интернета вещей для управления ими или проверки состояния. 75-дюймовый телевизор Xiaomi Full-Screen TV Pro поступит в продажу по цене около $846.

Также потребителям предлагается новая модель телевизора Mi TV 4A с 60-дюймовым дисплеем. Экран поддерживает разрешение 4K и имеет относительно небольшие рамки. Новинка несёт на борту 64-битный процессор amlogic, 2 ГБ ОЗУ и встроенное хранилище ёмкостью 16 ГБ. Аппарат работает под управлением ОС PatchWall и оснащён голосовым ассистентом XiaoAI. Устройство содержит интерфейсы HDMI, USB, AV вход, поддерживает Dolby Audio и DTS-HD. Представленную 60-дюймовую модель Xiaomi Mi TV 4A можно будет купить по цене около $225.

Источник: izmochina