Xiaomi выпустила HyperOS 3: лучшая работа с Mac и iPhone, новые функции ИИ и оптимизированный интерфейс

Xiaomi официально представила новую версию собственной программной оболочки — HyperOS 3. Обновление стартует с домашнего рынка, а главными акцентами стали производительность, плавность анимаций, новый дизайн, кроссплатформенные возможности и расширенные функции искусственного интеллекта.
Ключевые особенности Xiaomi HyperOS 3
Анимации и производительность
HyperOS 3 существенно повышает стабильность и плавность работы системы. Xiaomi сделала акцент на оптимизации анимаций, ведь именно они влияют на ощущение быстродействия во время использования. В компании заявляют о более 100 оптимизированных системных анимаций, сниженной нагрузке на рендеринг, повышенной стабильности и лучшей энергоэффективности в любых сценариях работы.
Xiaomi Super Island
Фирменная функция Super Island теперь поддерживает работу с тремя «островами» и плавное переключение между ними. Пользователь получает четкое и удобное отображение важной информации, а данные вроде маршрутов или напоминаний можно быстро перетащить и поделиться ими.
Визуальные изменения
HyperOS 3 приносит обновленный вид интерфейса:
- AI Dynamic Wallpaper — динамические обои на основе ИИ;
- центральные часы на экране блокировки;
- полноценное редактирование локскрина в один шаг;
- кинематографический экран блокировки;
- новый дизайн рабочего стола;
- переработанные иконки, статус-бар и сетка рабочих экранов.
Фотоальбом
Фотоальбом стал значительно функциональнее. Теперь можно использовать:
- настраивать сортировку альбомов и страниц;
- копировать и вставлять фото или видео из одного альбома в другой;
- даже передавать изображения между устройствами Xiaomi и iPhone, что ранее было проблемным для владельцев разных экосистем.
Кроссплатформенные возможности
Xiaomi расширила поддержку интеграции с другими устройствами. HyperOS 3 обеспечивает:
- бесшовную работу между устройствами Xiaomi и Mac или iPad (поддержка сенсорного ввода, Face ID и мультиоконного режима);
- синхронизацию фото, уведомлений и оповещений между устройствами;
- возможность отвечать на сообщения, полученные на смартфоне Xiaomi, непосредственно с iPhone.
Искусственный интеллект
Система получила улучшенного ассистента Super Xiao AI. Он способен обеспечивать мгновенный перевод и интеллектуальные подсказки Xiao AI, учитывающие контекст и сценарии использования. Также заявлено о поддержке функции Circle to Search (поиск по выделенному объекту или тексту).
Безопасность и конфиденциальность
HyperOS 3 получила обновленные инструменты защиты и теперь обеспечивает более безопасный вход в систему с одного аккаунта на нескольких устройствах. Также китайский разработчик обещает улучшенное шифрование данных и функцию поиска устройства даже в выключенном состоянии или без доступа к сети.
График бета-тестирования HyperOS 3
На презентации также объявили дату, когда пользователи смогут испытать новую HyperOS 3. С 29 августа начнется первая волна тестирования новой оболочки на определенных моделях Xiaomi и Redmi. Впоследствии перечень устройств расширят в рамках следующих волн обновления.
29 августа
- Xiaomi 15 Ultra / 15S Pro / 15 Pro / 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
17 сентября
- Xiaomi Mix Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED series
30 сентября
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi 14 Ultra / 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro / 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70 / K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Источник: IT Home
