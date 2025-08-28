Xiaomi выпустила HyperOS 3: лучшая работа с Mac и iPhone, новые функции ИИ и оптимизированный интерфейс

Xiaomi официально представила новую версию собственной программной оболочки — HyperOS 3. Обновление стартует с домашнего рынка, а главными акцентами стали производительность, плавность анимаций, новый дизайн, кроссплатформенные возможности и расширенные функции искусственного интеллекта.

Ключевые особенности Xiaomi HyperOS 3

Анимации и производительность

HyperOS 3 существенно повышает стабильность и плавность работы системы. Xiaomi сделала акцент на оптимизации анимаций, ведь именно они влияют на ощущение быстродействия во время использования. В компании заявляют о более 100 оптимизированных системных анимаций, сниженной нагрузке на рендеринг, повышенной стабильности и лучшей энергоэффективности в любых сценариях работы.

Xiaomi Super Island

Фирменная функция Super Island теперь поддерживает работу с тремя «островами» и плавное переключение между ними. Пользователь получает четкое и удобное отображение важной информации, а данные вроде маршрутов или напоминаний можно быстро перетащить и поделиться ими.

Визуальные изменения

HyperOS 3 приносит обновленный вид интерфейса:

AI Dynamic Wallpaper — динамические обои на основе ИИ;

центральные часы на экране блокировки;

полноценное редактирование локскрина в один шаг;

кинематографический экран блокировки;

новый дизайн рабочего стола;

переработанные иконки, статус-бар и сетка рабочих экранов.

Фотоальбом

Фотоальбом стал значительно функциональнее. Теперь можно использовать:

настраивать сортировку альбомов и страниц;

копировать и вставлять фото или видео из одного альбома в другой;

даже передавать изображения между устройствами Xiaomi и iPhone, что ранее было проблемным для владельцев разных экосистем.

Кроссплатформенные возможности

Xiaomi расширила поддержку интеграции с другими устройствами. HyperOS 3 обеспечивает:

бесшовную работу между устройствами Xiaomi и Mac или iPad (поддержка сенсорного ввода, Face ID и мультиоконного режима);

синхронизацию фото, уведомлений и оповещений между устройствами;

возможность отвечать на сообщения, полученные на смартфоне Xiaomi, непосредственно с iPhone.

Искусственный интеллект

Система получила улучшенного ассистента Super Xiao AI. Он способен обеспечивать мгновенный перевод и интеллектуальные подсказки Xiao AI, учитывающие контекст и сценарии использования. Также заявлено о поддержке функции Circle to Search (поиск по выделенному объекту или тексту).

Безопасность и конфиденциальность

HyperOS 3 получила обновленные инструменты защиты и теперь обеспечивает более безопасный вход в систему с одного аккаунта на нескольких устройствах. Также китайский разработчик обещает улучшенное шифрование данных и функцию поиска устройства даже в выключенном состоянии или без доступа к сети.

График бета-тестирования HyperOS 3

На презентации также объявили дату, когда пользователи смогут испытать новую HyperOS 3. С 29 августа начнется первая волна тестирования новой оболочки на определенных моделях Xiaomi и Redmi. Впоследствии перечень устройств расширят в рамках следующих волн обновления.

29 августа

Xiaomi 15 Ultra / 15S Pro / 15 Pro / 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

17 сентября

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series

Xiaomi TV S Pro Mini LED series

30 сентября

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra / 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro / 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70 / K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Источник: IT Home