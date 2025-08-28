Новости Софт 28.08.2025 comment views icon

Xiaomi выпустила HyperOS 3: лучшая работа с Mac и iPhone, новые функции ИИ и оптимизированный интерфейс

Xiaomi официально представила новую версию собственной программной оболочки — HyperOS 3. Обновление стартует с домашнего рынка, а главными акцентами стали производительность, плавность анимаций, новый дизайн, кроссплатформенные возможности и расширенные функции искусственного интеллекта.

Ключевые особенности Xiaomi HyperOS 3

Анимации и производительность

HyperOS 3 существенно повышает стабильность и плавность работы системы. Xiaomi сделала акцент на оптимизации анимаций, ведь именно они влияют на ощущение быстродействия во время использования. В компании заявляют о более 100 оптимизированных системных анимаций, сниженной нагрузке на рендеринг, повышенной стабильности и лучшей энергоэффективности в любых сценариях работы.

Xiaomi Super Island

Фирменная функция Super Island теперь поддерживает работу с тремя «островами» и плавное переключение между ними. Пользователь получает четкое и удобное отображение важной информации, а данные вроде маршрутов или напоминаний можно быстро перетащить и поделиться ими.

Визуальные изменения

HyperOS 3 приносит обновленный вид интерфейса:

  • AI Dynamic Wallpaper — динамические обои на основе ИИ;
  • центральные часы на экране блокировки;
  • полноценное редактирование локскрина в один шаг;
  • кинематографический экран блокировки;
  • новый дизайн рабочего стола;
  • переработанные иконки, статус-бар и сетка рабочих экранов.

Фотоальбом

Фотоальбом стал значительно функциональнее. Теперь можно использовать:

  • настраивать сортировку альбомов и страниц;
  • копировать и вставлять фото или видео из одного альбома в другой;
  • даже передавать изображения между устройствами Xiaomi и iPhone, что ранее было проблемным для владельцев разных экосистем.

Кроссплатформенные возможности

Xiaomi расширила поддержку интеграции с другими устройствами. HyperOS 3 обеспечивает:

  • бесшовную работу между устройствами Xiaomi и Mac или iPad (поддержка сенсорного ввода, Face ID и мультиоконного режима);
  • синхронизацию фото, уведомлений и оповещений между устройствами;
  • возможность отвечать на сообщения, полученные на смартфоне Xiaomi, непосредственно с iPhone.

Искусственный интеллект

Система получила улучшенного ассистента Super Xiao AI. Он способен обеспечивать мгновенный перевод и интеллектуальные подсказки Xiao AI, учитывающие контекст и сценарии использования. Также заявлено о поддержке функции Circle to Search (поиск по выделенному объекту или тексту).

Безопасность и конфиденциальность

HyperOS 3 получила обновленные инструменты защиты и теперь обеспечивает более безопасный вход в систему с одного аккаунта на нескольких устройствах. Также китайский разработчик обещает улучшенное шифрование данных и функцию поиска устройства даже в выключенном состоянии или без доступа к сети.

График бета-тестирования HyperOS 3

На презентации также объявили дату, когда пользователи смогут испытать новую HyperOS 3. С 29 августа начнется первая волна тестирования новой оболочки на определенных моделях Xiaomi и Redmi. Впоследствии перечень устройств расширят в рамках следующих волн обновления.

29 августа

  • Xiaomi 15 Ultra / 15S Pro / 15 Pro / 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Extreme Edition
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro

17 сентября

  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Redmi K80
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED series

30 сентября

  • Xiaomi Mix Fold 4
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi 14 Ultra / 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Pro / 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Extreme Edition
  • Redmi K70 / K70E
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Источник: IT Home

