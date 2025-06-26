Вышла мощная «раскладушка» Xiaomi MIX Flip 2 — Snapdragon 8 Elite и цена от €715

Xiaomi устроила большую презентацию свои новинок, во время которой показала складной смартфон нового поколения MIX Flip 2. Устройство выглядит знакомо, но предлагает заметно больше, поскольку производитель доработал немало элементов.

Характеристики Xiaomi MIX Flip 2

Внешний экран немного подрос. Теперь он стал еще ближе к краям корпуса, а диагональ увеличилась на 0,1 дюйма. 4-дюймовая AMOLED панель имеет разрешение 1392х1208 пикселей. Основной складной дисплей остался 6,86-дюймовым, а разрешение составляет 2912х1224 пикселей. Оба экрана поддерживают Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частоту 120 Гц и пиковую яркость 3200 нит. Сенсорный отзыв внешнего дисплея составляет 120 Гц, а внутреннего — 300 Гц.

Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 получил процессор Snapdragon 8 Elite. Чтобы тот не перегревался, компания использовала двойную испарительную камеру для охлаждения. Устройство предлагает 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенного хранилища. Слот для карт памяти отсутствует. Аккумулятор также предлагает больше. Его емкость выросла с 4780 мА-ч до 5165 мА-ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводная. Устройство работает под управлением Android 15 с HyperOS 2.

Xiaomi отказалась от концепции 1х+2х в камере. Новинка предлагает главный 50-мегапиксельный модуль (сенсор OV50E) с фокусным расстоянием 23 мм и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и макровозможностями от 5 см. Для автопортретов предназначена 32-мегапиксельная камера с поддержкой видео 4К.

Цена

Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 доступен в четырех цветах: Lattice Gold, Shell White, Nebula Purple и Plum Green.

В зависимости от конфигурации памяти, цена может составлять:

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12 ГБ / 256 ГБ — €715

12 ГБ / 512 ГБ — €775

16 ГБ / 1 ТБ — €870

В комплект поставки входят зарядный блок на 67 Вт, кабель USB и двухкомпонентный чехол.

Источник: gsmarena