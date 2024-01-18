Новости Софт 18.01.2024 в 10:03 comment views icon

Circle to Search ─ упрощенный поиск с экрана любого приложения появится в Galaxy S24, Google Pixel 8 и «премиальных» смартфонах

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Circle to Search ─ упрощенный поиск с экрана любого приложения появится в Galaxy S24, Google Pixel 8 и «премиальных» смартфонах

В смартфонах серии Galaxy S24 дебютировала новая функция Circle to Search. Её разработкой занимались совместно Samsung и Google. Она предлагает возможность поиска в Google с помощью жестов.

Чтобы воспользоваться функцией Circle to Search, нужно нажать и удерживать кнопку Home на совместимом мобильном устройстве. Затем нужно обвести, выделить изображение интересуемого объекта на экране и нажать кнопку. После этого откроется страница с результатами поиска Google, рассказывающими об обведенном объекте. Благодаря этому можно быстро найти предмет или здание, которые попались на фото в соцсети или видео в YouTube. При этом даже необязательно знать название этого объекта и придумывать поисковый запрос.

В отличие от Google Lens, поиск с помощью Circle to Search работает на любом экране мобильного устройства. Чтобы воспользоваться им, не нужно закрывать текущее приложение или делать скриншот, а потом открывать приложение для поиска. Функция Circle to Search делает поиск быстрее и удобнее.

В зависимости от местонахождения, для определенных поисковых запросов можно просматривать генеративные обзоры, сформированные с помощью ИИ-технологии, содержащие полезную информацию и контекст, собранные в интернете, а также задавать более сложные и конкретные вопросы.

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Новая функция Circle to Search будет запущена 31 января на пяти смартфонах: трех представителях новой серии Samsung Galaxy S24, а также на Google Pixel 8 и 8 Pro. В дальнейшем она появится на других «избранных премиальных» Android-смартфонах.

Источник: The Verge

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