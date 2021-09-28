



Ресурс DOU.UA провів опитування серед українських ІТ-спеціалістів щодо пошуку роботи, зібравши 3584 анкети з відповідями, як фахівці знаходили поточне місце роботи, чи готові змінити його та як відбувається спілкування з рекрутерами. В результаті з’ясувалося, що частка LinkedIn і Djinni як найефективніших каналів пошуку роботи продовжує зростати, ІТ-спеціалісти активно моніторять ринок праці, навіть не шукаючи нове місце. Але більше ніж половина опитаних все ж таки готові перейти на нову роботу, якщо їм запропонують кращі умови.

Рекомендації друзів та колег поки що залишаються на першому місці серед способів, за допомогою яких ІТ-спеціалісти знайшли своє нинішнє місце роботи (його назвали 23% опитаних). Проте частка тих, хто влаштовується завдяки таким рекомендаціям, знижується — два роки тому їх було 27%. Найчастіше цей спосіб називають ті, хто прийшов у поточну компанію три та більше років тому (36% з них знайшли роботу завдяки рекомендаціям).

Одночасно з цим зростає важливість таких каналів пошуку, як LinkedIn та Djinni. 20% ІТ-спеціалістів знайшли свою останню роботу через LinkedIn (рік тому таких було 14%), 19% — через Djinni (рік тому — 15%). Для тих, хто змінив компанію цього року, вони частіше ставали у пригоді, ніж рекомендації колег і знайомих: 26% знайшли роботу через LinkedIn, 24% — через Djinni й тільки 19% завдяки рекомендаціям.

Інші способи пошуку роботи менш популярні: 9% ІТ-спеціалістів знайшли її через DOU, причому дещо частіше наш ресурс ставав у пригоді технічним ІТ-спеціалістам, ніж нетехнічним спеціалістам і менеджерам. Великі сайти з пошуку роботи продовжують втрачати свої позиції: тільки 5% опитаних знайшли роботу через Work.ua (рік тому — 6%), а 3% — через Rabota.ua (рік тому — теж 6%).

Так само рідко влаштовувалися, залишаючи своє резюме на сайті компанії (5%) та через навчальні центри чи курси при компанії (5%). Ці способи були дещо ефективнішими раніше: серед тих, хто працює на поточному місці понад три роки, 9% знайшли цю роботу, відіславши резюме через сайт, проте за останній рік так знайшли роботу лише 4% опитаних ІТ-спеціалістів.

Дещо інакше шукають роботу фрилансери. Для них рекомендації залишаються основним способом пошуку проєктів: 31% знайшли свій останній проєкт завдяки рекомендаціям. На другому місці — LinkedIn (19%), далі — Upwork (13%). Djinni став у пригоді тільки 5% фрилансерів. Дещо частіше, в порівнянні з іншими ІТ-спеціалістами, фрилансери знаходять роботу через телеграм-канали та соцмережі (5% серед фрилансерів проти 2% серед ІТ-спеціалістів загалом).

Найефективнішими наразі способами пошуку роботи опитані ІТ-спеціалісти вважають Djinni та LinkedIn, причому Djinni — навіть дещо ефективнішим (так вважають 68% та 63% респондентів відповідно). За рік популярність Djinni зросла, і в рейтингу ефективних каналів пошуку роботи він перемістився на перше місце. Два роки тому його вважали найефективнішим каналом пошуку роботи лише 44% опитаних, і сайт посідав третє місце після LinkedIn та пошуку через знайомих. Популярність LinkedIn теж дещо зросла (з 57% два роки тому до 63% цього року).

Проте ситуація різниться у містах. Хоча в усіх містах популярність Djinni зростає останні два роки, перше місце за популярністю він посідає тільки в Києві та Харкові, а у Львові, Дніпрі та Одесі все ж поступається за популярністю LinkedIn. Серед регіональних особливостей вирізняється і більша популярність Work.ua в Дніпрі (13% вважають ресурс ефективним проти 8% загалом по всіх містах). Djinni вважають найбільш ефективним каналом пошуку роботи усі ІТ-спеціалісти, незважаючи на досвід, хоча початківці, які працюють в ІТ менше як пів року, дещо рідше називають його таким (58%). LinkedIn вважають більш ефективним спеціалісти з досвідом: серед тих, хто працює в ІТ понад два роки, їх 67%, а серед тих, хто працює менше як два роки — лише 53%.

За Djinni та LinkedIn щодо ефективності пошуку роботи йдуть рекомендації знайомих та DOU. Оцінка їх ефективності практично не змінилася за останні два роки: 49% опитаних вважають ефективним пошук через колег та знайомих (два роки тому — 52%), а 42% — пошук вакансій на DOU (два роки тому так вважали 39%). DOU дещо частіше називають менеджери (49%), нетехнічні спеціалісти (50%), а також ті, хто прийшов в ІТ в останній рік (54%). Найбільш досвідчені спеціалісти, навпаки, рідше вказують, що це ефективний канал пошуку роботи: серед тих, хто працює в ІТ понад 5 років, його назвали лише 36%.

Поступово втрачає свою привабливість такий спосіб пошуку роботи, як розсилка резюме в компанії: два роки тому його вважали ефективним 30% опитаних ІТ-спеціалістів, а цього року лише 24%. Дещо частіше його вважають ефективним каналом ті, хто тільки починає роботу в ІТ, — 33% спеціалістів, які в галузі менше як рік. Оцінка ефективності неспеціалізованих каналів теж знижується. Тільки по 8% назвали сайти Work.ua та Rabota.ua ефективними (раніше це було 12% та 14% відповідно). Дещо краще ці способи пошуку роботи оцінюють нетехнічні спеціалісти (по 13% назвали ці два ресурса ефективними), а також початківці, які працюють в ІТ менше як рік (18% вважають кожен з цих ресурсів ефективним).

Найпопулярнішим способом моніторингу ринку праці залишаються зарплатні опитування DOU — їх читають 80% респондентів, причому найактивніше читають ті, хто нині працює і не думає про зміну роботи (83%), а також розробники (83% із них стежать за зарплатними опитуваннями) та тестувальники (86%). Дещо частіше, ніж в інших містах, за зарплатною статистикою стежать у Харкові (83%) та Одесі (84%).

Більшість ІТ-спеціалістів моніторить не лише статистику щодо зарплат, а й вакансії на ринку. 88% опитаних відзначили, що вони стежать за вакансіями, відгукуються на них або спілкуються з рекрутерами. Ті, хто не планують змінювати роботу, теж переглядають вакансії, хоча і дещо рідше (83% опитаних). Найчастіше ІТ-спеціалісти відповідають рекрутерам на LinkedIn (49% опитаних), читають про нові вакансії на DOU (теж 49%) або в розсилці Djinni (48%). На неспеціалізованих сайтах з пошуку роботи та сайтах компаній шукають вакансії набагато рідше: всього 20% опитаних. Також досить рідко ІТ-спеціалісти ходять на співбесіди, щоб бути у формі (17%) чи щоб отримати підвищення на поточному місці (6%).

ІТ-спеціалісти з меншим досвідом роботи частіше переглядають вакансії: серед тих, хто працює менше як два роки, 54% дивляться позиції на DOU (серед тих, в кого більше як два роки досвіду — 47%) і 31% — на інших пошукових ресурсах і на сайтах компаній (серед тих, у кого більше як два роки досвіду — 17%). Спеціалісти з більшим досвідом частіше читають розсилки Djinni (55% тих, хто працює понад п’ять років, проти 39% тих, хто працює менше як два роки) та ходять на співбесіди, щоб бути у формі (20% спеціалістів, які працюють більше як три роки, проти 12% з-поміж тих, хто працює менше як три роки).

Фриланс-спеціалісти теж активно моніторять інформацію про вакансії: 55% на DOU (проти 49% серед усіх ІТ-спеціалістів загалом), 31% переглядають інші сайти з вакансіями та сайти компаній (проти 20% загалом), 27% ходять на співбесіди, щоб бути у формі (проти 17% загалом), 23% відгукуються на вакансії (проти 16% загалом) та 22% вмикають профіль на Djinni (проти 17% загалом). На активність ІТ-спеціаліста в моніторингу вакансій найбільше впливає те, чи розглядає він можливість переходу в іншу компанію чи команду. Ті, хто не перебувають в активному пошуку, але розглядають таку можливість, так само активно використовують майже всі інструменти моніторингу вакансій на ринку, як і ті, хто наразі шукає роботу. Ті ж, хто точно не планує нікуди переходити, помітно рідше цікавляться актуальними позиціями.

Загалом опитані ІТ-спеціалісти доволі позитивно ставляться до ідеї переходу на іншу роботу: 22% зараз активно шукають роботу, ще 40% готові перейти на нове місце, якщо їм запропонують кращі умови. Серед ІТ-спеціалістів, які нині працюють і не шукають нову роботу, 51% не проти змінити її, якщо їм запропонують щось цікаве. Найчастіше про активний пошук роботи заявляли дизайнери (43% опитаних) та нетехнічні спеціалісти (32%). Серед розробників і тестувальників тільки 20% активно шукають нове місце. Але майже половина розробників (43%) готові перейти туди, де їм запропонують кращі умови.

Також активно шукають роботу спеціалісти, які тільки недавно почали працювати в ІТ. Серед тих, хто в індустрії менше як пів року, таких 46%, а серед тих, хто працює до двох років — 28%. З-поміж тих, хто працює більше як два роки, лише 19% активно шукають роботу. Проте досвідчені спеціалісти теж готові змінювати компанію, якщо їм запропонують кращі умови (43% тих, хто працює понад два роки, готові змінити роботу за таких умов).

Рекрутери теж проявляють неабияку активність. 80% опитаних ІТ-спеціалістів час від часу отримують вакансії від рекрутерів, при чому 45% отримують часто — декілька разів на тиждень. Найчастіше рекрутери контатують з розробниками (55% опитаних розробників отримують декілька пропозицій щотижня), а також зі спеціалістами у Києві, Львові та Дніпрі. Найбільше рекрутерів цікавлять фахівці з досвідом 3–10 років: 57% з них отримують кілька пропозицій щотижня.

Зазначимо, що станом на літо 2021 року в Топ-50 ІТ-компаній України працюють 86 тисяч IT-спеціалістів. За перше півріччя 2021-го кількість спеціалістів у топ-50 зросла на 9719 (12,7%), тобот минулорічний рекорд в 11,6% подолано.

Джерело: DOU.UA