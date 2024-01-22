Япония успешно высадила на Луну модуль SLIM, но его ресурс ограничен часами – не работают солнечные батареи

Япония стала пятой страной, успешно высадившейся на Луну. Ранее это удавалось США, Китаю, Индии и россии. Японский посадочный модуль SLIM успешно прилунился, но его миссия, вероятно, будет недолгой. Японское космическое агентство JAXA сообщает, что у космического аппарата возникли проблемы с солнечной батареей, и он не может вырабатывать электроэнергию. В текущем состоянии аккумулятора может хватить только на несколько часов работы.

Судя по тому, как функционируют другие инструменты, очевидно, что SLIM совершил мягкую посадку. Об этом заявили в JAXA. Космический аппарат смог связаться с Землей и получить команды, но работает от разряженной батареи. Неясно, в чем именно заключается проблема с солнечной батареей, помимо того факта, что она не работает.

Есть вероятность, что сейчас панели просто не обращены к Солнцу. Таким образом, они могут начать заряжаться, когда изменится положение Солнца. В JAXA говорят, что нужно больше времени, чтобы понять, что произошло. Два небольших лунохода LEV-1 и LEV-2, которые сопровождали SLIM на Луну, смогли успешно отделиться от посадочного модуля, как и планировалось. Они до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Сейчас в JAXA сосредоточены на том, чтобы максимально увеличить оставшееся время работы SLIM и получить как можно больше данных после приземления. SLIM — интеллектуальный посадочный модуль для исследования Луны. Его также называют «лунным снайпером» из-за технологии точной посадки, которая должна доставить его в пределах 100 метров от цели — кратера Шиоли. Агентство планирует провести еще одну пресс-конференцию, чтобы поделиться новыми сведениями.

Источник: Engadget