"12 раз в год, начиная с 2027-го": NASA хочет сделать посадки на Луну регулярными

Строительство лунной базы потребует регулярных поездок на поверхность Луны, заявил Джаред Айзекман. Программа NASA по исследованию Луны претерпит масштабное обновление, и поверхность Луны может стать довольно активным местом уже в следующем году.





Джаред Айзекман недавно раскрыл амбициозный план осуществлять миссии на Луну один раз в месяц в 2027 году, сообщил администратор NASA во время недавнего интервью для SpaceFlight Now. Регулярные миссии будут направленные на строительство исследовательской базы на поверхности Луны, которая будет служить лабораторией для астронавтов, чтобы разрабатывать способы жизни вне орбиты Земли.

«Если вы строите лунную базу и собираетесь там оставаться, вам понадобится много миссий на Луну и обратно», — сказал Айзекман во время интервью.

Лунные посадки Будущие миссии будут частью инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая является важным элементом программы Artemis агентства. В рамках контрактов на $2,6 миллиарда различные компании имеют задачу разработать грузы и осуществить посадки на поверхность Луны до 2028 года.

«Я хочу, чтобы посадочные аппараты были на Луне в районе Южного полюса каждый месяц, начиная с начала 2027 года. Там многое нужно построить», — сказал Айзекман.

Он перечислил типы инфраструктуры, необходимой для лунной базы, такие как навигационное, коммуникационное и энергогенерирующее оборудование, включая ядерную энергетику и пропульсивные системы. И NASA нужно начать уже сейчас. Белый дом издал недавний исполнительный указ, который требует от NASA установить «начальные элементы постоянного лунного форпоста до 2030 года». Цель лунной базы — развить долгосрочное, устойчивое присутствие астронавтов на поверхности Луны для обеспечения исследований глубокого космоса на более дальние направления, такие как Марс.





В конце февраля Айзекман объявил о некоторых существенных изменениях в текущей программе Artemis NASA. Агентство теперь планирует запустить дополнительный полет в 2027 году, чтобы попробовать стыковку корабля Orion с коммерческими посадочными аппаратами на орбите Земли перед использованием их для высадки астронавтов на Луну. NASA хочет попробовать высадку астронавтов на Луну в 2028 году и, возможно, сделать это дважды в том же году для миссий Artemis 4 и 5 соответственно. Ускоренный темп полетов связан с подготовкой лунной поверхности к наплыву посетителей, что объясняет необходимость ежемесячных миссий на Луну. Будет ли это осуществимо — другой вопрос.

К этому времени четыре миссии CLPS были запущены на Луну, и три из них смогли совершить посадку на поверхность Луны в течение последних двух лет. Посадка на Луну — задача непростая, и частные компании должны повысить темпы производства посадочных аппаратов, чтобы соответствовать обновленным планам Artemis NASA. Миссия Artemis 2, первый пилотируемый полет корабля Orion и ракеты SLS, пока запланирована на запуск в апреле.

С технической точки зрения, программа CLPS является ключевым механизмом перехода NASA к более частой доставке грузов на поверхность Луны, и она развивается уже несколько лет с привлечением коммерческих операторов и широким спектром работ — от научных приборов до технологических демонстраций в районе южного полюса. Эти миссии не только собирают данные для будущих полетов с людьми, но и постепенно формируют рынок услуг по доступу на поверхность спутника Земли, что может иметь стратегическое и научное значение вне рамок непосредственного участия NASA.

В то же время ряд отраслевых аналитиков и участников коммерческого космического сектора подчеркивает, что переход к ежемесячным посадкам в 2027 году остается значимым вызовом: успешные посадки CLPS до сих пор были ограничены несколькими примерамии для стабильной реализации такого графика необходимо не только больше производственных мощностей, но и долгосрочное финансирование и согласованная поддержка инфраструктуры.

Источник: Gizmodo